Diputación de Cáceres y Accent exploran colaborar en programas de cooperación internacional al desarrollo

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibe a la responsable territorial de Accent en Extremadura, Mar García Navarro - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho a la responsable territorial de Accent en Extremadura, Mar García Navarro, coordinadora de las actuaciones y proyectos que la organización desarrolla en Extremadura.

Tanto la Diputación de Cáceres como Accent han mostrado su voluntad de explorar vías de cooperación para avanzar en la cooperación internacional al desarrollo.

Ubicadas en Cáceres y Merida desde hace 10 años, Accent gestiona alrededor de 900 plazas de atención humanitaria y 157 plazas de acogida de protección internacional.

García Navarro ha presentado a Morales las actividades que viene desarrollando y más concretamente la línea de cooperación internacional al desarrollo en un proyecto entre Extremadura y México, y al que quieren darle continuidad porque saben del "trabajo" de la diputación y su "apoyo a la cooperación al desarrollo, ha señalado la responsable territorial.

Otro de los proyectos que se han presentado es el referente a la intervención y atención a personas en poblaciones pequeñas y en riesgo de exclusión y de aislamiento por ser núcleos con difícil acceso que ya se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, señala en nota de prensa la Diputación de Cáceres.