La Diputación de Cáceres acerca el piragüismo a la ciudadanía con actividades en pantanos de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha este verano la actividad 'Aprendiendo piragüismo', una propuesta incluida en el programa 'Deportes de agua' que tiene como objetivo acercar la práctica de esta disciplina deportiva a la ciudadanía y fomentar el disfrute activo de los espacios naturales de la provincia.

La actividad está organizada por el Área de Deportes de la institución provincial en colaboración con el Club de Piragüismo Río Jerte de Plasencia. Las primeras citas tuvieron lugar durante el mes de junio en el embalse Horco del Espino, en Malpartida de Plasencia, y en julio en el de Gabriel y Galán, "con una muy buena acogida" que muestra el interés por este deporte, según informa la diputación cacereña en nota de prensa.

En agosto, la propuesta deportiva retoma su actividad con una nueva convocatoria para este domingo, 23 de agosto, en el pantano de la Ribera del Castaño, en la localidad de Mirabel, con la colaboración del Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Riberos del Tajo.

La actividad, dirigida a personas residentes en la comarca, bien sea de manera fija o temporal, se desarrollará en la Zona Pantanal, a partir a las 11,00 horas. Los grupos se organizarán en función del número de participantes inscritos.

Para facilitar la participación de las personas que estén interesadas, se han programado además otras dos fechas alternativas que serán el 29 de agosto y el 6 de septiembre, de manera que cada participante podrá elegir la jornada que mejor se adapte a sus posibilidades.

Los participantes, que tienen que realizar una inscripción previa online, deberán acudir con ropa cómoda, camiseta de manga corta, pantalón de malla o licra, escarpines, chanclas o zuecos, ropa de cambio, protección solar, gorra y agua.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres apuesta por la promoción de la actividad física y el deporte, "promoviendo propuestas de ocio saludable y acercando los deportes de agua, al tiempo que pone en valor sus recursos y entornos naturales", concluye la nota.