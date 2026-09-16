La Diputación de Cáceres acerca las Sociedades Laborales a la provincia como alternativa para emprender en equipo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, en colaboración con la Asociación Empresarial Extremeña de Sociedades Laborales y Participadas (Aexlab), pone en marcha un programa de talleres informativos en cinco municipios de la provincia para acercar a la ciudadanía las Sociedades Laborales como una alternativa para emprender, impulsar proyectos colectivos y favorecer la generación y el mantenimiento del empleo.

Los talleres tienen un carácter eminentemente práctico y están dirigidos a personas emprendedoras, empresas, personal técnico vinculado al emprendimiento y, en general, a cualquier persona interesada en conocer nuevas fórmulas para poner en marcha o dar continuidad a un proyecto empresarial.

A lo largo de cada sesión se abordarán cuestiones como los principios de la economía social; qué es una Sociedad Laboral, cómo se constituye y cuáles son sus principales características; aspectos relacionados con su fiscalidad y gestión económica; así como las ayudas, subvenciones e incentivos a los que pueden acceder estos proyectos.

El programa incorporará además casos reales de empresas que han apostado por esta fórmula, permitiendo conocer de primera mano sus experiencias, retos y aprendizajes, así como información sobre servicios y recursos que la Diputación de Cáceres pone a disposición de la ciudadanía.

La primera cita tendrá lugar el 22 de septiembre en Moraleja, en las instalaciones del Circular FAB, situado en el edificio de la Antigua Cámara Agraria, en horario de 17,00 a 19,30 horas. El segundo taller se celebrará el 29 de septiembre en Navalmoral de la Mata, mientras que Guadalupe y Miajadas acogerán sendas sesiones durante el mes de octubre y Valencia de Alcántara cerrará el recorrido en noviembre. Las inscripciones para participar en estos talleres podrán realizarse a través de la página de Aexlab.

Con este programa, la Diputación de Cáceres busca ampliar el conocimiento sobre las diferentes alternativas disponibles a la hora de emprender y "facilitar que las personas con una idea empresarial puedan tomar decisiones contando con más información, acompañamiento y recursos", informa la institución provincial en nota de prensa.

En esa línea, las Sociedades Laborales constituyen una fórmula empresarial en la que la mayoría del capital social está en manos de las personas trabajadoras, característica que favorece una mayor participación de quienes forman parte del proyecto y ofrece posibilidades tanto para la creación de nuevas empresas como para procesos de transformación, relevo o continuidad empresarial.