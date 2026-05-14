La Diputación de Cáceres activa un plan para redactar los planes de prevención de incendios en 104 municipios

Reunión del vicepresidente Tercero de Fomento con Tragsatec para poner en marcha los planes periurbanos de prevención de incendios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres pone en marcha el primer Plan Provincial de Asistencia Técnica para la redacción de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI), que se llevarán a cabo en 104 municipios de la provincia, con una dotación presupuestaria para este año de 250.000 euros.

"Por primera vez la diputación pone en marcha este plan estratégico, y lo hacemos en los municipios que, por menor capacidad técnica o administrativa, no pueden redactar o actualizar sus planes", ha manifestado el vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, que este jueves se ha reunido con responsables de la empresa pública española Tragsatec, que se encargará de la redacción técnica de los planes.

Los PPPI son instrumentos de planificación obligatorios para los ayuntamientos extremeños, según la Ley 5/2004 de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, y su objetivo es establecer un anillo de seguridad o "franja periurbana" --de 400 metros en zonas de alto riesgo y 200 metros en el resto-- alrededor de los núcleos de población para reducir la propagación del fuego y facilitar la evacuación o el confinamiento de los vecinos en caso de emergencia.

Un modelo "llave en mano" para los ayuntamientos, ha indicado García Nicolás, destacando que esta intervención responde a la necesidad de garantizar la seguridad pública sin impacto en las arcas municipales, ya que la diputación costeará el 100% de los trabajos.

"Somos conscientes de que muchos ayuntamientos están paralizados por la complejidad burocrática y la falta de ingenieros de montes; con este plan, la diputación asume la redacción de forma subsidiaria para proteger a nuestra población rural", ha explicado el diputado provincial.

VISITAS DE CAMPO

A través de Tragsatec, un equipo multidisciplinar realizará las visitas de campo, la cartografía temática y la redacción de las memorias conforme a la Orden Técnica Preifex, que es la normativa extremeña que define las medidas técnicas específicas de prevención de incendios forestales, asegurando así la homologación de los planes.

El plan estima la redacción de 104 planes totales en un plazo de 12 meses, y los criterios de prioridad para acceder a esta asistencia técnica son municipios incluidos en Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZAR); los que tengan menor número de habitantes, primando a los de menor capacidad de gestión; y por orden de llegada de las solicitudes una vez cumplidos los requisitos anteriores.

Actualmente, se han identificado 42 municipios de prioridad absoluta en comarcas como Gata, Hurdes, Ibores y Ambroz-Jerte-Vera, donde la vulnerabilidad orográfica y la continuidad de los combustibles vegetales elevan el riesgo de incendios de interfaz.

Esta actuación se enmarca dentro de la Agenda Provincial de Cáceres y su Objetivo Estratégico 3, orientado a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

"Con la redacción de estos planes -ha subrayado García Nicolás- la diputación no solo cumple con un mandato legal de cooperación técnica, sino que dota a la provincia de un escudo protector que mejora la seguridad jurídica de los alcaldes y, sobre todo, la seguridad física de los ciudadanos y sus bienes frente a la amenaza creciente de los incendios forestales".