La Diputación de Cáceres adquiere el Palacio de Mayoralgo por 8 millones de euros para uso administrativo

CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha adquirido el Palacio de Mayoralgo, situado en la plaza de Santa María de la capital cacereña y propiedad hasta ahora de Unicaja Banco, por un valor de 8 millones de euros, de los que 5 millones se abonarán en un primer pago a finales de diciembre de este año y el segundo, de 3 millones de euros, en enero de 2026.

La adquisición del inmueble incluye todas sus instalaciones, mejoras y elementos permanentes, como los restos romanos ubicados en el patio trasero del inmueble, sobre los que la diputación ha avanzado que "estudiará la posibilidad de abrir su jardín, que guarda importantes restos arqueológicos, como un espacio cultural al servicio de la ciudadanía", ha informado en nota de prensa.

Con la compra de este inmueble, la institución provincial pretende reubicar a su personal y "dotarle de espacios más eficaces y accesibles con el fin de generar unas condiciones óptimas de trabajo y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía", informa la institución en nota de prensa.

Así, la accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación y facilitar las gestiones que demanda la ciudadanía, han sido los motivos principales que han llevado a la Diputación de Cáceres a tomar la decisión de adquirir este inmueble que fue sede institucional de la extinta Caja Extremadura.

De esta forma, se pretende redistribuir a los trabajadores que actualmente desempeñan sus funciones en el Palacio Provincial y así poder acometer una reforma integral de este último para mejorar la accesibilidad, la climatización y transformarlo en un espacio más eficiente.

Por otro lado, y una vez estén finalizadas las obras, se estará en disposición de reubicar a todo el personal de la diputación provincial ocupando espacios más amplios y accesibles que faciliten unas óptimas condiciones laborales y, por ende, un mejor servicio a la ciudadanía. Con esta redistribución del personal se facilitaría no solo las tareas entre los trabajadores sino también las gestiones que la ciudadanía precisa realizar de los diferentes servicios de la Diputación Provincial.

Cabe recordar que en la plaza Santa María la Diputación de Cáceres cuenta con los inmuebles del Palacio Provincial, el Palacio Duquesa de Valencia y el Palacio Carvajal (ubicado en la calle Amargura contigua a la Plaza de Santa María), además del Edificio Pintores 10, a pocos metros de los anteriores.

Junto a la mejora del servicio y de las condiciones de trabajo, con la compra del Palacio de Mayoralgo, edificio de finales del siglo XV y principios del XVI, la Diputación de Cáceres contribuye, además, en el mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico histórico de un edificio situado en pleno corazón de la Ciudad Monumental de Cáceres, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.