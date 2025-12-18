La Diputación de Cáceres apoya al Centro de Cirugía de Mínima Invasión para el Premio Princesa de Asturias 2026

Pleno de la Diputación de Cáceres del mes de diciembre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cáceres celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad el apoyo institucional a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) --radicado en la capital cacereña-- al Premio Princesa de Asturias 2026, en su categoría de Cooperación Internacional y presentada conjuntamente por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha argumentado la importancia del CCMIJU como una institución multidisciplinar, dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario, y ha confiado en que sea tenida en cuenta la candidatura del centro que ya lo ha intentado en otras ocasiones.

Morales ha recalcado que es líder internacional en I+D+i y formación sanitaria y colabora con hospitales, universidades e industria biomédica de todo el mundo. Está consolidado como un centro estratégico que contribuye a elevar capacidades formativas y científicas en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva en múltiples países con el fin de mejorar la vida de las personas.

A lo largo de sus 44 años, en el CCMIJU se han formado más de 32.000 profesionales sanitarios de 108 países; ha realizado más de 2.800 cursos y se han puesto en marcha más de 500 proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La categoría de Cooperación Internacional de los Premios Princesa de Asturias 2026 está destinada a la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud Pública, de la universidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos.

Morales ha explicado en su intervención que la moción de apoyo que ha aprobado la Diputación de Cáceres se enviará a todos los ayuntamientos de la provincia para que su unan y, de esta forma, "desde la institución provincial, enviar conjuntamente el apoyo". "El centro es un referente mundial y realmente no somos conscientes del valor que tiene en una provincia como la de Cáceres", ha sentenciado.

En el último pleno de la institución provincial en este 2025, Miguel Ángel Morales, ha lamentado "la sinrazón" de los asesinatos machistas y ha mostrado su deseo de que "ojalá" no tengan que comenzar los plenos con un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas en el último mes por violencia machista, porque eso significaría que no se ha producido ninguna muerte más. En el último mes, siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.

"Parece que nos acostumbramos a una sinrazón y lo más grave es que algunos lo niegan y que no están en la unanimidad de los partidos políticos de la mayoría para combatir desde abajo, desde la educación, y de manera radical, esta violencia... ojalá sea el último minuto de silencio que tiene que hacer el pleno de la Diputación porque no hubiera más mujeres asesinadas", ha recalcado.

También ha aprovechado la última sesión plenaria para felicitar la Navidad, para "no olvidar que por encima de los intereses de los grupos políticos están los intereses de la ciudadanía de Cáceres", y se ha mostrado orgulloso del trabajo en la diputación cacereña "porque más allá de las legítimas diferencias, se trabaja conjuntamente para llevar lo mejora a nuestros pueblos. "Ojalá otras administraciones aprendieran de la Diputación de Cáceres", ha sentenciado.

Y ha agradecido la labor de las trabajadoras y trabajadores públicos "porque nada sería posible, ningún avance ni bienestar, sin el trabajo denodado de las funcionarias y funcionarios públicos que son imprescindibles para el trabajo diario del bienestar de esta provincia". Somos ejemplo y modelo", ha aseverado.

OTROS ASUNTOS

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado la adhesión a la asociación GAIA-X España. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, referente de datos en España, que trabaja para impulsar la compartición segura e interoperable de datos, fortaleciendo la economía digital y la competitividad tecnológica. Además, representa al ecosistema español en foros nacionales e internacionales y forma parte de la Asociación Internacional Sin Ánimo de Lucro, GAIA-X con sede en Bruselas.

Cabe recordar que el Plan Director de Provincia Digital recoge incorporar aspectos clave como el Gobierno de Dato, las Estrategias de Desarrollo Local Integrado (EDIL), los Espacios de Datos para Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), la digitalización de servicios, y la alineación estratégica con la Plataforma Inteligente de Destinos y Pueblos Inteligentes, que resultan fundamentales para definir un modelo sólido y adaptado a las necesidades territoriales digitales e inteligentes de la provincia.

La incorporación de la Diputación como miembro tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2026 y la aportación anual de la institución es del 4.250 euros.

Finalmente, se han aprobado la adhesión al convenio interadministrativo para la delegación de competencias en materia de disciplina urbanística de los municipios de Zarza la Mayor, Talaván, Huélaga, Arroyomolinos y Acebo.