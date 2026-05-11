La Diputación de Cáceres apoya la concentración del 20 de mayo en Monfortinho para concluir la conexión por autovía

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con representantes de la ATE/MSU Norte que han convocado una concentración para impulsar la conexión con autovía por el norte de la provincia con Portugal - EUROPA PRESS

CÁCERES 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este lunes con una delegación de la Alianza Territorial Europea (ATE) y MSU-Norte de Extremadura, compuesta por alcaldes, empresarios y sociedad civil de las comarcas del norte de la región y la portuguesa de Beira Baixa, para impulsar la conexión por autovía con Portugal a través de la EX-A1 --que llega hasta Moraleja-- y ampliarla hasta Castelo Branco a través de Monfortinho para su conexión con la IC31.

El alcalde de Penamacor y representantes institucionales de las Cámaras Municipales de Castelo Branco, Idana-a-Nova, Proenca-a-Nova y el presidente de la Comunidad de Municipios de la Beira Baixa, son algunos de los representantes que han asistido al encuentro, junto al portavoz de ATE/MSU Norte, Francisco Martín, para pedir a la institución provincial su apoyo para la concentración que tendrá lugar el miércoles 20 de mayo en Monfortinho, para reclamar a los gobierno portugués y español y a la Junta de Extremadura que comiencen ya las obras.

Morales ha lamentado que las instituciones, incluida la Unión Europea, no impulse esta conexión por autovía entre Madrid y Lisboa por el norte de la región porque son núcleos con poca población y "no somos importantes desde el punto de vista cuantitativo", por lo que ha instado a la sociedad que sea exigente con estas infraestructuras que favorecerían el desarrollo de estas zonas.

"Vamos a exigir que el desarrollo pase por la mejora de las infraestructuras y la colaboración entre los portugueses y los españoles a ambos lados de la Raya para trabajar de forma conjunta", ha explicado Morales en declaraciones a los medios antes de la reunión, al tiempo que ha recordado que se está impulsando una Agrupación Europea de Cooperación Territorial para poner en marcha proyectos conjuntos entre Beira Baixa y la institución provincial.

No obstante, ha defendido que "son los ciudadanos los que tienen que reclamar, porque los políticos debemos obviamente apoyar, pero si la ciudadanía se une, tanto de Portugal como de España, evidentemente conseguiremos mucho más". Por eso ha agradecido al movimiento social y empresarial del norte de la provincia de Cáceres que siga luchando por infraestructuras adecuadas que permitan a la gente seguir viviendo en sus pueblos.

El presidente de la Comunidad de Municipios de la Beira Baixa, João Lobo, ha incidido en que la petición de que la autovía concluya el tramo que queda desde Moraleja hasta Castelo Branco "es la reivindicación justa de un itinerario" y de una carretera que uno "la frontera más pobre de Europa", que es la de España y Portugal.

Lobo ha defendido que aunque sea poca población, la gente debe tener "las mismas oportunidades" de desarrollo, y ha advertido que la autovía no es solo una carretera, sino "la capacidad de que la frontera no sea un abismo que nos separa", ya que mejores comunicaciones se traducen en otras áresa de desarrollo como educación, salud, o turismo.

"Estuvimos mucho tiempo separados, pero ahora es el momento de que esta autovía consiga casar bien estos dos territorios" para los que quieran desarrollar sus proyectos de vida en estos pueblos de la Raya. "Y si esto es bueno para Portugal y para España, para Extremadura, para Cáceres, para la Beira Baixa, es con certeza bueno para Portugal como país, es bueno para España como país y no deja de ser bueno para Europa".

"AUTOVÍA DE LA ESPERANZA"

El portavoz de ATE, Francisco Martín, ha reclamado que se inicien las obras de lo que ha calificado como la "autovía de la esperanza", y ha reprochado que no se haya concluido la conexión que se impulsó hace 25 años con la construcción de la EX-A1 desde Navalmoral hasta Moraleja. Cabe recordar que desde Lisboa hasta Castelo Branco se puede circular en autovía, al igual que desde Madrid hasta Moraleja, pero existen unos 75 kilómetros sin conexión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco, que son los que se están reclamando.

"Es el tiempo del clamor, es el tiempo del grito, es el tiempo de la unidad sin colores políticos", ha dicho Martín, quien ha avanzado que está prevista una reunión "en los próximos días" en la Asamblea de la República de Portugal con los grupos parlamentarios y también se ha contactado ya con los grupos de la Asamblea de Extremadura para pedir su apoyo a esta infraestructura que, según ha dicho Martín, impulsaría el turismo en la zona, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Martín ha aplaudido el trabajo que está haciendo la Diputación de Cáceres para luchar contra la despoblación pero ha pedido al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura que "hagan más" para retener población en estas zonas. Para ello, además de infraestructuras ha solicitado que se ponga a disposición de los emprendedores suelo industrial.

Respecto a la concentración del día 20 de mayo, ha indicado que "es histórico que por primera vez la ciudadanía, junto con las administraciones locales, se manifiesten y digan que ser menos no resta derecho". "Creemos en el futuro y ese futuro pasa por empezar las obras ya", ha subrayado.

Finalmente, ha pedido a la Junta de Extremadura que eleve el nivel de interlocución con Portugal para impulsar este proyecto, que conllevaría la construcción de un puente internacional. "Desde el punto de vista de la ciudadanía, de los empresarios, de la gente que estamos, nosotros lo que queremos ya es que empiecen las obras y que no haya ninguna excusa para retrasar. Porque retraso significa que más jóvenes se van, que no hay empleo, que no hay oportunidades", ha concluido Martín.