Diputación de Cáceres apoyará a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido para conseguir recursos

CÁCERES 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este lunes con el secretario de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cáceres (Adaceca), Jesús María Prieto, ante quien se ha comprometido a apoyar, en la medida de sus posibilidades, las acciones que lleva a cabo esta asociación para dar a conocer esta dolencia y conseguir recursos, apoyos y una coordinación sociosanitaria por parte de las administraciones competentes.

Prieto ha trasladado al presidente de la diputación cacereña alguna de las necesidades de la asociación, como un apoyo para dar visibilidad al trabajo que viene realizando, para informar sobre el daño cerebral adquirido, para proporcionar apoyo a las familias y conseguir recursos que ayuden a la rehabilitación y a una mayor coordinación sociosanitaria, entre otras.

Desde la Diputación de Cáceres, a través de su imprenta, se ayudará a la difusión de información, además de que se trasladará el abanico de ayudas y subvenciones nominativas a las que pueden acceder asociaciones y otras entidades.