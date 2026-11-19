Votación de los presupuestos de la Diputación de Cáceres, que han salido adelante con los votos a favor del PSOE - EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha aprobado su presupuesto para 2027 en un Pleno extraordinario celebrado este jueves, 19 de noviembre, en el que las cuentas provinciales han salido adelante con la mayoría de los votos de los diputados del PSOE, mientras que la bancada del PP ha votado en contra, rompiendo así una unanimidad que se había mantenido en los últimos cuatro ejercicios, tres de ellos en esta misma legislatura.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha lamentado que las "coyunturas" de los partidos políticos hayan interferido en la mecánica que se ha llevado a cabo en los últimos años de entendimiento entre PSOE y PP en la institución provincial para sacar adelante los presupuestos.

"Los ciudadanos no entienden que un cambio en la dirección de los partidos políticos cambien radicalmente las relaciones entre los partidos de la diputación provincial", ha dicho tras la votación en la que los 'populares' han votado en contra de unos presupuestos que, según ha defendido Morales, mantienen la misma estructura que otros años e incluyen peticiones concretas realizadas por el PP.

Aunque ha defendido que los grupos políticos "están legitimados" para ejercer el voto que consideren oportuno, sí ha lamentado que Vox, que gobierna en coalición con el PP en la Junta de Extremadura, haya influido para que el PP vote en contra de los presupuestos provinciales, y la nueva dirección provincial del partido, con Elena Manzano al frente, haya decidido no votar lo de otros años.

Morales no comprende la postura de la dirección provincial de los 'populares', aún en el caso de que fuera una estrategia electoral, ya que ha recordado que los representantes de la Diputación de Cáceres no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino que son designados por sus partidos.

"Me duele que en el último año de legislatura el PP haya votado que no a los presupuestos de la provincia", ha recalcado Morales, que ha revelado en su intervención antes de levantar la sesión plenaria que ha recibido una decena de mensajes de alcaldes del PP que rechazan la decisión del partido en la provincia "que ha tenido que votar en contra".

"Es una pena que este ejemplo que se daba en la diputación de que la institución está por encima de los partidos políticos este año no se haya podido dar", ha dicho Morales quien se ha mostrado "orgulloso" del trabajo que han realizado los 25 diputados provinciales y el "diálogo" y el "entendimiento" que ha presidido la toma de decisiones en la institución durante esta última legislatura.

Tras su intervención en la sesión plenaria, Morales ha realizado unas declaraciones a los medios en los que ha recalcado su idea de que "los dirigentes del Partido Provincial en la provincia se han equivocado" al "obligar" a sus diputados a votar en contra y romper el consenso que ha presidido estos últimos años.

LAS CUENTAS

Al margen del debate político, el presupuesto consolidado de la Diputación de Cáceres para 2027 crece un 10,08 por ciento y asciende a 250.723.866 euros. Así, el presupuesto de la institución provincial alcanza los 223,3 millones de euros a los que hay que sumar los del OARGT (9,9 millones), los de la Institución Ferial de Trujillo, que se sitúan en 653.430 euros, y el del Consorcio del Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás, que llega a los 261.879 euros.

En cuanto al presupuesto del Consorcio MásMedio se sitúa en 2027 en 27,7 millones de euros lo que supone un incremento de 3,4 millones respecto a este año. A toda esta suma hay que restar las aportaciones realizadas por otras instituciones como el Estado, lo que arroja un presupuesto consolidado de 250,7 millones de euros.

La diputada de Hacienda, Isabel Ruiz Correyero, ha defendido las cuentas que están diseñadas para atender las necesidades de los municipios de la provincia, ya que 173,4 millones de euros, lo que supone el 77,68 por ciento del presupuesto total, se destina a los 223 municipios de la provincia y a las entidades locales menores.

En materia de fomento el empleo se destinan 10,5 millones en tres planes diferentes, y en inversiones en planes provinciales se tiene previsto un montante de 18,3 millones, que los ayuntamientos podrán destinar a obras, gastos corrientes o adquisición de equipos.

Otra de las inversiones más importantes es en la red de carreteras provinciales, con un montante de más de 6.189.000 euros para el mantenimiento de los casi 2.000 kilómetros de carreteras que tiene la Diputación de Cáceres.

En cuanto a las inversiones directas en carreteras, se pondrá en marcha un plan que que este año cuenta con algo más de 13.450.000 euros, con una cuantía total de 31 millones de euros, que se invertirán entre los años 2026, 2027 y 2028 inicialmente en las carreteras de la propia Diputación.

En cuanto a las inversiones en patrimonio provincial, se ha avanzado en los proyectos de reforma del Complejo Cultural Santa María de Plasencia y en el del Palacio Provincial y la idea es sacarlo a licitación a primeros del año que viene. La inversión en el Palacio Provincial está cuantificada en 9,5 millones de euros y en el Compejo de Santa Santa María se invertirán 5,4 millones de euros.

Continuarán las inversiones en adecuación de zonas de baños y piscinas naturales, para lo que se ha hecho un convenio con Tragsa para agilizar los expedientes; y se avanzará en la creación de comunidades energéticas con un incremento de 600.000 euros en el presupuesto, que será de 1,1 millones de euros en el 2027.

Con respecto al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), la cantidad destinada al presupuesto en 2027 es de 32,4 millones de euros, con lo que se incrementa en 4,88 millones respecto a 2026. Destacan las partidas destinadas a adquisición de nuevos vehículos, con 1,8 millones de euros, y obras en algunos edificios por valor de 500.000 euros.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La cooperación al desarrollo es otro de los pilares de este presupuesto que incrementa la partida en 200.000 euros y destinará el 0,74% del total, entre los que se incluyen nuevos programas como la cátedra Ñuflo de Chaves en colaboración con Bolivia, con 52.000 euros asignados.

En materia de turismo y cultura se destinan 674.000 euros para impulsar el turismo fluvial con una nueva embarcación que navegará por el embalse de Gabriel y Galán, y se potenciará el barco por el Tajo Internacional. Seguirán adelante los programas provinciales de conciertos y teatro como Estivalia y otros muchos para dinamizar culturalmente los pueblos.

En agricultura, por primera vez se destinará una subvención de 450.000 euros para la adquisición y equipamiento del Centro de cría de abejas reinas en la comarca de Las Hurdes, y se avanzará en los planes de desarrollo demográfico con más de 3,14 millones de euros en políticas contra la despoblación en el mundo rural.

En el área de informática se recoge una inversión de 1,5 millones en nuevos equipamientos, y para la Estrategia de Inteligencia Artificial se han reservado 1,14 millones para mejoras de los procesos internos y la prestación de servicios con la creación de una herramient propia de IA en la que se invertirán 708.000 euros.

La memoria democrática será otros de los pilares del presupuesto de 2027 con la financiación de trabajos de exhumación de restos de las fosas del cementerio de Cáceres y de Conquista de la Sierra, entre otros.

Así, la Diputación de Cáceres gestionará el año que viene un presupuesto con deuda cero cuyos principales ingresos proceden de los impuestos directos con 71,3 millones, y de las transferencias del Estado, que alcanzan los 46,3 millones de euros.