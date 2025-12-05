Diputación de Cáceres y ATA buscan vías de colaboración para mejorar el trabajo autónomo en la provincia

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y ATA - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho a la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura (ATA), Candelaria Carrera, para buscar vías de colaboración para mejorar el trabajo autónomo en la provincia.

Así, Carrera ha dado a conocer la labor que realiza la organización en las comunidades autónomas, la implantación que tienen en la provincia de Cáceres y el peso que tiene precisamente. "Porque somos la organización más representativa del colectivo del trabajo autónomo en nuestra región", ha apuntado.

En el encuentro se ha hablado de las "dificultades" que tienen los autónomos y las autónomas extremeñas, y también la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración en cuestiones "estratégicas" para el desarrollo del trabajo autónomo en la provincia de Cáceres, apunta en nota de prensa la diputación.

Tanto Morales como Carrera han acordado estudiar vías de colaboración público-privados como eje prioritario "para poder hacer que la sociedad avance y que la economía mejore", han señalado.