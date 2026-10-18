La Diputación de Cáceres celebra este lunes la festividad de San Pedro de Alcántara con un homenaje a los jubilados

Archivo - Fachada de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres celebra este lunes, 19 de octubre, la festividad de su patrón San pedro de Alcántara, y lo hace con el tradicional acto institucional en homenaje a los trabajadores que se han jubilado en el último año, en este caso 48 personas, 33 hombres y 15 mujeres, de distintas áreas y servicios.

De ellos, las tres personas con más años de servicio son María Sequeros Cortés, Carmen Herraiz Cruz y Valentina Nieves Sánchez, las tres con 45 años trabajados en la institución provincial.

El acto de homenaje será a las 13,00 horas en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, al que asistirán la Corporación provincial, autoridades y representantes territoriales, las personas homenajeadas, así como familiares y trabajadores y trabajadoras de la institución. Un acto en el que se entregará el tradicional obsequio a los jubilados.

Se contará con la actuación del Grupo de Cámara de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres, y el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ofrecerá su tradicional discurso institucional.

La jornada festiva comenzará con la celebración litúrgica en la Concatedral de Santa María de Cáceres, a las 12,00 horas, y concluirá con un vino de honor en el patio central del Palacio de Mayoralgo, previsto para las 14,00 horas.