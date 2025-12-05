La Diputación de Cáceres se compromete a apoyar al joven piloto de motociclismo Rodrigo Domínguez

El presidente de la Diputación de Cáceres recibe a Rodrigo Domínguez, piloto de velocidad en la categoría de súper sport 300. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho al joven piloto de velocidad en la categoría de súper sport 300 Rodrigo Domínguez Asensio quien ha conseguido un subcampeonato y un campeonato de Portugal y un tercero en el campeonato de España.
Morales, además de felicitar al joven piloto por sus resultados, le ha animado a seguir esforzándose para avanzar en el mundo profesional del deporte de motor y se ha comprometido a apoyar los esfuerzos de Rodrigo Domínguez, "un ejemplo de constancia y trabajo para otros jóvenes", indica la institución provincial en una nota de prensa.
Rodrigo Domínguez ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha mandado un mensaje para quien quiera iniciarse "porque es una actividad muy importante para la vida y que me ha hecho a evadir de muchas cosas" ha señalado.