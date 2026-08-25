La Diputación de Cáceres concluye las obras de refuerzo de la CC-225 de La Garganta hasta el límite con Salamanca

La Diputación de Cáceres concluye las obras de refuerzo de la CC-225 de La Garganta hasta el límite con la provincia de Salamanca - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha concluido las obras de rehabilitación estructural del firme de la carretera CC-225, que conecta el municipio de La Garganta con el límite de la provincia de Salamanca. Se trata de un total de 11,94 kilómetros en los que la institución provincial ha invertido 258.068 euros en unas obras que han sido ejecutadas por la empresa Mezclas Firme de Extremadura SA.

La intervención, realizada a través del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la diputación cacereña, ha permitido mejorar las condiciones de seguridad y circulación de una carretera que constituye una importante vía de acceso tanto para la población de La Garganta como para visitantes que se acercan a algunos de los principales recursos naturales, paisajísticos y turísticos de este entorno, entre ellos el Corral de los Lobos, el Pozo de las Nieves o el Mirador del Berrocal.

El vicepresidente Tercero diputado de Fomento, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado que la actuación se ha debido al estado de deterioro que presentaba la carretera, especialmente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 7,735 y 11,94 donde se habían detectado deformaciones provocadas por las heladas, fisuras longitudinales y transversales y zonas con deterioro del firme.

Los trabajos han consistido en la rehabilitación estructural del firme mediante el extendido de una capa de cinco centímetros de mezcla bituminosa en caliente (MBC) directamente sobre la superficie de rodadura existente. La obra se ha completado con la limpieza, reperfilado y revestimiento de un tramo de cuneta, así como con la correspondiente señalización horizontal.

A lo largo de su recorrido, la carretera presenta diferentes anchos de plataforma, adaptados a las características de la vía, ya que mide 6,40 metros desde el comienzo hasta el kilómetro 6+112; cinco metros entre los puntos 6+112 y 6+846; y 4,20 metros entre los puntos 6+846 y 11+940.

Con esta actuación, la Diputación de Cáceres apuesta por el mantenimiento y la mejora de la red viaria provincial, "realizando un esfuerzo continuado para garantizar que las carreteras de la provincia se mantengan en condiciones adecuadas de seguridad, conservación y accesibilidad".

"La mejora de las comunicaciones es especialmente importante en el medio rural, donde contar con unas carreteras seguras y en buen estado resulta fundamental para facilitar la movilidad de la población, el acceso a los servicios públicos, la actividad económica y las oportunidades de los municipios", ha concluido García Nicolás.