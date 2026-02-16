La Diputación de Cáceres convoca nuevas ayudas para proyectos de recuparación de la Memoria Histórica

Archivo - Exposición organizada por la Diputación de Cáceres sobre Memoria Histórica - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este lunes, 16 de febrero, las bases de una nueva convocatoria para contribuir a la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

A esta convocatoria, que cuenta con una partida de 60.000 euros, podrán acceder y presentar solicitud, hasta el próximo 9 de marzo, asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, así como universidades creadas conforme a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y los organismos públicos de investigación.

Las ayudas se destinarán a llevar a cabo proyectos o iniciativas como estudios e investigaciones relativas a la recuperación de la Memoria Democrática, así como al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

También se podrán destinar para organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico o divulgativo sobre la Memoria Democrática.

O para la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual --fotografías, carteles, grabaciones sonoras, películas-- o intelectual como manifestaciones artísticas, musicales, literarias, etc, de la Guerra Civil o de la dictadura.

Entre las novedades de esta convocatoria, destaca el aumento de la cuantía total, ya que se pasa de 40.000 euros de la convocatoria anterior, a los 60.000 de la actual. Además, se podrán presentar dos solicitudes por entidad y la ayuda es prepagable.