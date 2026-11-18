La Diputación de Cáceres crea una aplicación para recuperar los nombres de alcaldes de la provincia entre 1946 y 1971 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Diputación de Cáceres ha puesto a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta digital que permite consultar los nombres de los alcaldes y concejales que formaron parte de las corporaciones municipales de la provincia entre 1946 y 1971, durante el franquismo.

La aplicación es fruto de la colaboración entre la Diputación de Cáceres, la Universidad de Barcelona y el Área de Informática e Innovación, en el marco del proyecto de investigación LEaPReg, dedicado al estudio de las élites políticas locales durante este periodo.

Para su elaboración, se ha digitalizado documentación de la Junta Provincial del Censo Electoral, concretamente certificados sobre la composición de los ayuntamientos. A partir de 2.332 imágenes digitalizadas, investigadores de la Universidad de Barcelona han obtenido mediante técnicas de extracción automática 17.358 registros correspondientes a ocho convocatorias celebradas entre 1946 y 1971.

"Desde el Archivo -ha explicado la responsable del servicio de la diputación cacereña, Montaña Paredes- no solo tenemos la responsabilidad de conservar la documentación, sino también de facilitar que pueda ser conocida y utilizada por la ciudadanía y por los investigadores, y este proyecto es un buen ejemplo de lo que permite la colaboración entre administraciones, universidad y tecnología".

La aplicación permite realizar búsquedas por municipio, año o nombre de alcalde o concejal, combinando diferentes criterios, e incorpora un mapa interactivo de la provincia para acceder directamente a la información de cada localidad.

La Universidad de Barcelona ha facilitado el código fuente de la aplicación y el Área de Informática e Innovación de la diputación ha realizado las adaptaciones necesarias para integrarla en la web institucional y facilitar su conexión con el Portal Digital de Archivos.

El objetivo es seguir enriqueciendo esta información mediante su vinculación con los registros de autoridad del Archivo, incorporando, cuando exista documentación disponible, biografías, fotografías y otros documentos relacionados con las personas identificadas, incluidos los nombres de las que ejercieron también como diputados provinciales.

De esta manera, el proyecto permite conectar personas, documentos e instituciones y abrir nuevas vías para investigar y conocer la historia política y municipal de la provincia, informa la diputación cacereña.