La Diputación de Cáceres destina 100.000 euros a la promoción de proyectos de igualdad de género en el entorno rural

La Diputación de Cáceres destina 100.000 euros a proyecto de igualdad de género en el entorno rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto el plazo de solicitud para subvenciones en concurrencia competitiva destinadas entidades privadas que estén constituidas como federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnado de centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos y privados concertados, para el desarrollo de proyectos coeducativos y de promoción de la igualdad de género en el curso escolar 2025/2026.

Los citados proyectos deberán desarrollarse de manera íntegra en municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes. A través de esta línea de ayudas, dotada con un presupuesto de 100.000 euros, la institución provincial pretende fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa en las zonas rurales en la promoción de la igualdad de género, la reducción de las desigualdades o la promoción del ejercicio de los derechos y las oportunidades de mujeres/niñas y hombres/niños, entre otros.

Los proyectos recibirán un importe máximo de 5.000 euros y deberán alinearse con objetivos como la elaboración y divulgación de protocolos y materiales que eviten estereotipos sexistas y promuevan la erradicación de la violencia machista.

También se subvencionará la puesta en marcha de Escuelas de madres y padres para la promoción de relaciones sanas e igualitarias y el fomento de la responsabilidad compartida en el hogar y el cuidado; el apoyo en la implementación e implantación de planes para la igualdad de género en los centros educativos, y la promoción de actuaciones de prevención del acoso sexual o la violencia digital.

Los proyectos también pueden impulsar actuaciones encaminadas a la resolución pacífica de conflictos en la comunidad educativa, y proyectos de lectura/literatura que visibilicen la huella de las mujeres en la historia y/o generar espacios de reflexión sobre referentes femeninas en el ámbito curricular.

Se subvencionará también el rediseño de los espacios escolares para una ocupación sin sesgos de género, y la realización de actuaciones inspiradoras sobre mujeres en carreras STEM.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo viernes 3 de octubre a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, según informa la institución provincial.