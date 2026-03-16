La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros a apoyar 30 proyectos culturales en la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar la organización de festivales y certámenes culturales de música, danza, teatro y cine de carácter provincial, regional, nacional e internacional.

Estas ayudas están destinadas a eventos organizados por ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) n.º 0049, cuenta con una dotación de 150.000 euros, lo que supone un aumento del presupuesto respecto al año anterior.

Otra de las novedades de esta convocatoria es que la línea pasa a denominarse 'Festivales y certámenes', en lugar de 'Festivales y efemérides', aunque se trata únicamente de un cambio de denominación, ya que el tipo de actividades que pueden acogerse a estas ayudas se mantiene sin variaciones.

También incrementa el número de proyectos que podrán financiarse hasta un total de 30 iniciativas, que podrán recibir una subvención máxima de 8.000 euros por proyecto. La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios como el arraigo del festival o certamen, la población del municipio o la procedencia de las compañías o artistas participantes.

A efectos de la convocatoria, se entiende por festival o certamen el conjunto de actuaciones o representaciones de teatro, música, danza o cine, tenga o no carácter competitivo, que se desarrollen durante uno o varios días en un periodo determinado del año, en uno o varios espacios, con el objetivo de promocionar y difundir estas disciplinas culturales.

Las ayudas podrán destinarse, entre otros conceptos, a premios o galardones oficiales sin dotación económica, al alquiler de espacios y equipos técnicos, a gastos de publicidad, así como a cachés y a los gastos de alojamiento y manutención de los artistas participantes.

Los ayuntamientos interesados podrán presentar una única solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial en un plazo de 20 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP no se admitirán fuera de plazo.