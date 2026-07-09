La Diputación de Cáceres destina 200.000 euros a 32 proyectos para impulsar la igualdad en la provincia

Archivo - Mujeres participantes de un proyecto para impulsar la igualdad en la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha aprobado definitivamente las subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos que promuevan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

En esta convocatoria, dotada con un presupuesto total de 200.000 euros, han resultado beneficiaros un total de 32 proyectos impulsados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro especializadas.

Como principal novedad en la convocatoria de este año, estas ayudas se plantean a través de dos líneas. La primera es para entidades especializadas en políticas de igualdad de género con sede permanente en la provincia y la segunda línea se destina a entidades que promuevan la igualdad de género con sede en municipios de menos de 20.000 habitantes.

De esta forma, a la línea 1 han concurrido 22 entidades concediéndose finalmente la ayuda a 12 proyectos que recibirán una cuantía máxima de 8.300 euros. Por su parte, la línea 2 ha recibido un total de 33 propuestas de las cuales 20 de ellas serán financiadas hasta un máximo de 5.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar iniciativas que favorezcan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fomentar la prevención de las violencias machistas, promover la participación social de las mujeres y contribuir al desarrollo de proyectos con impacto en el medio rural.

Con esta línea de ayudas, la Diputación de Cáceres busca fomentar la igualdad como eje estratégico para el desarrollo social y territorial de la provincia, apoyando el trabajo que realizan las entidades del tercer sector para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva, informa la institución provincial en nota de prensa.