La Diputación de Cáceres destina 2,8 millones de euros para actividades culturales y deportivas en los municipios

CÁCERES 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado una nueva convocatoria del Plan Activa Cultura y Deporte 2026 que tiene como fin ayudar a las entidades locales al desarrollo de actividades culturales o deportivas, y apoyar a los profesionales de ambos sectores, y que está dotado con un total de 2,8 millones de euros.

Así se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este pasado lunes 15 de diciembre, en el que se indica que los municipios con menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Menores de la provincia de Cáceres pueden presentar solicitud para recibir estas ayudas hasta el próximo 31 de enero.

Los objetivos generales que persigue la institución provincial es cubrir necesidades culturales y deportivas esenciales, prestar especial apoyo a compañías profesionales radicadas en Extremadura, así como a la industria del sector deportivo o potenciar la labor de las Universidades Populares.

Las ayudas se deberán destinar a cuestiones como contratación de personal que trabaje directamente en la biblioteca, casa de cultura o universidad popular; contratación de artistas o grupos del Catálogo de Artistas Guiartex; realización de actividades deportivas o formación a través de las escuelas de música de los municipios, entre otras