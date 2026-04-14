La Diputación de Cáceres destina 80.000 euros a apoyar a deportistas de alto rendimiento

Archivo - El piloto cacereño Rubén Muñoz y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de ayudas y en régimen de concesión directa destinada a deportistas de la provincia de Cáceres que compitan en modalidades individuales o por parejas, para cubrir gastos deportivos durante 2026. Una línea en la que desde el Área de Deportes se destina un presupuesto total de 80.000 euros.

En esta convocatoria podrán participar todos y todas aquellas personas que acrediten ser deportistas de alto rendimiento en Extremadura, estén empadronadas en Cáceres, tengan una licencia federativa en vigor y cuenten con un nivel deportivo igual o superior a 5.

Además los deportistas no deberán ser perceptores de otra subvención directa por parte de la Diputación para el mismo fin y, en el caso de los deportes por parejas, solo podrán concurrir aquellos que cumplan con los requisitos de manera individual.

Las cuantías de las ayudas, que tienen carácter prepagable, serán de 1500 euros para las y los solicitantes que cuenten con un nivel deportivo de entre 5 y 25, y de 2.000 euros para los que superen el umbral de los 25 puntos. Las subvenciones se concederán por estricto orden de registro de la solicitud hasta agotar el presupuesto asignado.

Los gastos subvencionables estarán directamente relacionados con la actividad deportiva y entre ellos se contemplan los gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención en competiciones oficiales; la adquisición de material deportivo; la contratación de servicios de fisioterapia y/o entrenamiento; los seguros deportivos; las licencias federativas o las inscripciones en competiciones.

El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.