La Diputación de Cáceres estrena en Jarandilla de la Vera un nuevo Circular Fab para fomentar la innovación y el empleo

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha inaugurado un nuevo Centro Circular FAB en Jarandilla de la Vera en su apuesta por la innovación y el desarrollo territorial. Este espacio se suma a la Red de Centros para la Innovación Territorial Circular FAB, un proyecto que busca acercar la tecnología y el emprendimiento a todos los rincones de la provincia.

El centro ha abierto sus puertas este jueves en un acto participativo en el que han estado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo; el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez, así como representantes del sector empresarial y educativo, que han conocido, de primera mano, las instalaciones y los recursos que ofrecerá este nuevo centro de innovación.

Morales ha explicado que "este tipo de iniciativas dan un salto cualitativo de tal envergadura que no se puede tocar y no se puede visualizar lo que puede suponer". "Y es que apostar por este tipo de iniciativas es apostar por nuestros pueblos y apostar por nuestra gente y defender que los pueblos de Cáceres están vivos y tienen futuro", ha subrayado.

"La función de la diputación es apostar por este tipo de proyectos, creer en la gente, creer en el talento, creer en la innovación y creer en los pueblos, invertir en nuestra gente, que es lo importante y lo determinante. Y más una institución como la Diputación Provincial, que se justifica casi exclusivamente para que nuestros pueblos sigan vivos", ha enfatizado.

En su intervención, también se ha referido al orgullo que siente "de pertenecer a una provincia que trabaja con temas tan importantes e innovadores, orgullo de tener gente joven con mucho talento y orgullo de lo que somos capaces de hacer".

Por su parte, el alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, ha agradecido a la diputación la defensa de los proyectos de la gente y llevarlos a los pueblos.

"Siempre he defendido que los proyectos tienen que venir donde está la ciudadanía, no la ciudadanía ir donde están los proyectos, porque si hacemos eso despoblamos los entornos rurales", ha incidido el regidor municipal, que ha añadido que ha dicho que no está de acuerdo con que los proyectos son má rentables si se ubican en ciudades grandes, ya que "los recursos tienen que estar donde estén las personas". "Cada uno que viva donde quiera, pero con todas las garantías y todos los recursos", ha concluido.

INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO

Los Centros Circular FAB son espacios abiertos de innovación creados por la Diputación de Cáceres con el objetivo de facilitar la incorporación de la ciudadanía y las empresas a la Cuarta Revolución Industrial.

Estos centros ponen a disposición de la población herramientas y tecnologías avanzadas como la impresión 3D, el corte láser, la programación con Arduino y la fabricación digital, permitiendo el desarrollo de proyectos emprendedores y la capacitación en habilidades clave para el siglo XXI.

Desde estos espacios se impulsa el desarrollo de la Economía Verde y Circular, promoviendo iniciativas sostenibles y generando oportunidades de empleo en el ámbito rural. Además, los Circular FAB están diseñados para fomentar la creatividad, la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los participantes.

El centro de Jarandilla de la Vera es el primero de una nueva fase de expansión de la Red Circular FAB, que en los próximos meses contará con tres nuevos centros en Alcuéscar, Caminomorisco y Coria. Con esta ampliación, la Diputación de Cáceres garantizará que ningún ciudadano de la provincia se encuentre a más de 30 minutos en coche de un centro equipado con tecnologías de la Industria 4.0.

Actualmente, la Red Circular FAB está formada por los centros de Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Logrosán, Miajadas, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara y ahora Jarandilla de la Vera, además del Centro de Referencia de Innovación y Emprendimiento en Cáceres capital.

Los Circular FAB están abiertos a cualquier persona, empresa o entidad que desee desarrollar un proyecto innovador, aprender nuevas competencias o emprender en el ámbito de la transformación digital. Desde estudiantes y docentes hasta desempleados y emprendedores podrán beneficiarse de una amplia oferta de cursos, talleres, eventos y asesoramiento especializado.