La Diputación de Cáceres estrena este jueves el Palacio de Mayoralgo con la presentación de las actividades de JATO

Palacio de Mayoralgo de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a estrenar este jueves, 21 de mayo, las dependencias del Palacio de Mayoralgo, donde tendrá lugar la presentación oficial de las actividades de JATO, la feria de oportunidades del mundo rural, que celebrará su quinta edición del 5 al 7 de junio.

Este será el primer acto oficial que se realice en el inmueble comprado a Unicaja por 8 millones de euros, y en el que ya trabaja medio centenar de empleados de la institución provincial, que han sido trasladados desde sus dependencias del edificio de Pintores 10.

En el Palacio de Mayoralgo, situado en la plaza de Santa María frente al Palacio Provincial, se han realizado actuaciones puntuales para adecuar los sistemas de seguridad contra incendios, y también se han llevado a cabo labores para la conexión del edificio con la red corporativa de la institución provincial, con una inversión de 10.000 euros.

La intención es ir trasladando varios servicios administrativos a las nuevas dependencias para someter a la actual sede principal a unas obras de reforma para modernizar las instalaciones y adecuarlas a la normativa en accesibilidad.

De momento, el Palacio de Mayoralgo abrirá sus puertas este jueves a las 11,00 horas para acoger la presentación de JATO, un proyecto que la diputación cacereña organiza para exhibir en la capital cacereña las riquezas patrimoniales, culturales y gastronómicas de los pueblos de la provincia.

El Área de Desarrollo Sostenible y Turismo lleva desde el inicio de este año trabajando en la organización del festival, que se ha convertido en un escaparate para mostrar las bondades del mundo rural.