La Diputación de Cáceres estudia un convenio para ampliar a más comarcas el proyecto TRAE para atraer trabajadores

El presidente de la Dipuatción de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con empresarios para impulsar el proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres estudia la realización de un convenio para implementar en distintas comarcas el proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), que tiene como objetivo facilitar la estancia a familias que deseen instalarse en los pueblos ante la demanda de mano de obra en distintos sectores.

Se trata de profundizar y replicar en los distintos territorios el proyecto en el que ya se está trabajando, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cáceres y la Diputación de Cáceres, a través del Círculo Empresarial Moralo, la Asociación Rivera de Gata y la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc).

Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, tras reunirse con los representantes de estas asociaciones, Ramón Barbado, de la morala; Casto Pereira, de Gata, y Raúl Trapote, de la comarca de Coria.

Para ello, la institución provincial estudiará un convenio con el fin de avanzar y "profundizar de forma activa en la revitalización de nuestros pueblos".

En este sentido, Barbado ha explicado que se continuará "analizando la demanda de mano de obra de los distintos sectores, pero, no solo eso, sino que queremos estudiar y sacar las fortalezas que hay en cada pueblo, ver la infraestructura o las instalaciones que hay", de modo que se pueda traer a familias que desean instalarse y desempeñar su vida laboral en el territorio.

"No queremos que se sigan cerrando bares o comercios, no queremos que haya un pueblo sin panadero, cuando tenemos a gente que estaría encantada de venir si se les da facilidades", ha subrayado.

Este es el objetivo del proyecto TRAE, que acaba de comenzar pero que ya tiene más de 20 expedientes de personas que llegarán en los próximos meses a trabajar y a convivir en pueblos de la provincia, además de regitrar un millar de solicitudes recibidas.

Con este convenio, se busca contar con mayor apoyo para estudiar las posibilidades laborales y emprendedoras del territorio, y facilitar la vivienda y la asistencia a los nuevos vecinos y vecinas, "para que arraiguen", y, además, poder "replicarlo en cada una de las comarcas de la provincia".

A través del proyecto TRAE, y su base de datos de potencial mano de obra, se impulsa la incorporación de trabajadores y trabajadoras en el medio rural, facilitando un proceso integral, como un contrato indefinido, vivienda gratuita durante el primer año y acompañamiento social para garantizar el arraigo de las familias.

Se ha comenzado con trabajadores llegados de otros países, como Chile o Perú, pero se busca ampliarlo a personas que lleguen de cualquier punto de España y que quieran instalarse y desarrollar su proyecto laboral y personal en la provincia, informa la diputación cacereña.