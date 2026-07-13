La Diputación de Cáceres financia infraestructuras deportivas y de turismo en Sierra de Fuentes

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita Sierra de Fuentes, para conocer de primera mano el desarrollo de inversiones en el polideportivo y un mirador turístico - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SIERRA DE FUENTES (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este lunes Sierra de Fuentes, para conocer de primera mano el desarrollo de las inversiones que la institución provincial está impulsando en la localidad, como la construcción de un pabellón polideportivo donde se invertirán unos 700.000 euros, o los avances para contar con un mirador turístico, que está presupuestado en más de 348.000 euros.

Morales ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Sergio Domínguez, y miembros de la corporación municipal para trasladarles "el compromiso de la institución provincial con los municipios, independientemente de su tamaño" con el objetivo de que "todos los pueblos dispongan de las mismas oportunidades para ofrecer servicios de calidad, fijar población y mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".

En este sentido, Morales ha subrayado que la Diputación de Cáceres "está para acompañar a los ayuntamientos, escuchar sus necesidades y convertirlas en proyectos que mejoren el presente y el futuro de nuestros municipios".

Uno de los proyectos principales es la construcción del futuro pabellón polideportivo multiusos, una infraestructura muy demandada por la población y que se está ejecutando por fases gracias a la financiación de la diputación cacereña a través de distintos planes provinciales.

Tras visitar las obras, el alcalde ha explicado que ya se encuentran ejecutadas las dos primeras fases del proyecto, correspondientes a la cimentación y a la estructura del edificio. Asimismo, ha avanzado que "en las próximas semanas" se sacará a licitación la tercera fase, correspondiente a la cubierta, y también la cuarta, destinada al cerramiento del edificio, para la que ya está comprometida la financiación a través de un plan extraordinario de la Diputación de Cáceres de cerca de 100.000 euros.

El alcalde ha destacado además el respaldo continuado de la institución provincial a esta actuación. "Prácticamente toda la financiación procede de la Diputación Provincial, a través de distintos planes, y la inversión total asciende aproximadamente a 700.000 euros", ha indicado.

Respecto a los plazos, Domínguez ha mostrado su confianza en que "si todo marcha bien desde el punto de vista administrativo", el pabellón pueda estar completamente terminado dentro de aproximadamente un año.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha valorado esta actuación como "una inversión que responde a una necesidad real del municipio y que permitirá a Sierra de Fuentes disponer de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a la práctica deportiva, pero también al desarrollo de actividades culturales, sociales y de convivencia".

"Cada euro que invertimos en nuestros pueblos es una apuesta por generar oportunidades, fortalecer los servicios públicos y contribuir a que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida allí donde han decidido vivir", ha subrayado el presidente de la institución provincial.

MIRADOR TURÍSTICO

Durante la reunión también se ha abordado el estado del proyecto para la construcción de un mirador en el cerro de Sierra de Fuentes, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo', cuya gobernanza turística corresponde a la Diputación de Cáceres.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 348.741 euros y se encuentra actualmente pendiente de la emisión de los informes sectoriales necesarios para iniciar el procedimiento de licitación de las obras.

La previsión es que el mirador pueda estar construido durante el primer trimestre de 2027, convirtiéndose en un nuevo recurso para reforzar la oferta turística del municipio y poner en valor su privilegiado entorno natural.

Sobre esta actuación, el presidente provincial ha señalado que "el turismo sostenible es una de las grandes oportunidades para nuestros pueblos y proyectos como este permiten aprovechar los recursos naturales y paisajísticos para generar desarrollo económico, empleo y nuevas oportunidades en el medio rural". Asimismo, ha recordado que el PSTD 'Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo', "es una herramienta para seguir construyendo una provincia más atractiva, competitiva y cohesionada desde el punto de vista turístico".