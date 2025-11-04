La Diputación de Cáceres fomenta la cultura literaria en el entorno rural con el programa 'Literatura en mi pueblo'

La Diputación de Cáceres lleva la literatura al entorno rural con el programa 'Literatura en mi pueblo' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX), han puesto en marcha el programa 'Literatura en mi pueblo', una iniciativa que busca acercar la actualidad literaria extremeña a los municipios más pequeños de la provincia y fomentar la cultura literaria en las zonas rurales.

De este modo, escritores y escritoras de la región visitarán una veintena de localidades cacereñas con el objetivo de facilitar el contacto directo y vivo con autoras y autores en espacio culturales municipales.

El calendario de encuentros y charlas comenzó el pasado mes de octubre con citas en Campo Lugar, Deleitosa, Mohedas de Granadilla, Santa Cruz de Paniagua, Romangordo y Valdastillas, localidades a las que se trasladaron Nuno Pires, Raquel Gamero, Rosa López, Laura Salguero, Marino González y Alberto Navalón, respectivamente.

Y entre noviembre y diciembre, continuará la iniciativa con la participación de Urbano Pérez, en Guijo de Granadilla el 11 de noviembre; Pilar López, en Ceclavín el día 12; Ángel Borreguero, en Talayuela, el 15 de noviembre, y Salvador Vaquero, en Serrejón, el día 28.

En diciembre, 'Literatura en mi pueblo' llegará a Cabañas del Castillo con Isabel Pérez, el día 6; Miriam Rivero visitará Tejeda de Tiétar el 12 de diciembre; Antonio Gutiérrez se desplazará a la entidad local menor de Azabal el día 13; Alba Gustos estará en Castañar de Ibor el 15 de diciembre, y Ana Bermejo irá a Valdehúncar, el 20 de diciembre.

Además, aunque aún con fechas por concretar, también habrá actividades literarias en Casas del Monte con Pilar Alcántara; Casatejada de la mano de Patricia Casasola; La Moheda de Gata y el autor Cecilio Venegas, y Fernando de las Heras estará en Torrecillas de la Tiesa.