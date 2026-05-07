Diputación de Cáceres impulsa la excelencia de la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional con 'Ecoturismo en España'

Jornada de Ecoturismo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, continúa avanzando en su apuesta por consolidar la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional como destino referente en turismo sostenible.

Con este objetivo, este pasado miércoles, día 6, se ha celebrado en Salorino una jornada técnica de trabajo para impulsar la incorporación del destino y de las empresas turísticas del territorio al club de producto 'Ecoturismo en España', promovido por la Asociación de Ecoturismo en España bajo la marca 'Soy Ecoturista'.

En la sesión, en la que ha intervenido la diputada provincial de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara, ha participado personal técnico, gestores del territorio y empresas locales para presentar el avance del diagnóstico del destino y explicar el proceso de adhesión al club.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por un modelo turístico capaz de generar desarrollo socioeconómico, fijación de población y valorización del patrimonio natural y cultural de los municipios del territorio.

El proyecto incluye, además, acciones de formación y acompañamiento individualizado a empresas locales en materias específicas como la sostenibilidad y reducción de impactos, conservación de biodiversidad, interpretación del patrimonio, promoción responsable y mejora de la experiencia del visitante.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Grand Tour Territorios Unesco de la provincia de Cáceres, financiados con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.