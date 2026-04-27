La Diputación de Cáceres impulsa unas jornadas sobre los retos actuales de la administración local

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CÁCERES 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres y la dirección del Máster de Gestión y Administración Local de la Universidad de Extremadura (UEx) han organizado las jornadas tituladas 'La Administración local en el tiempo presente', que se celebrarán en el Salón de Actos del edificio Pintores 10 de Cáceres, los días 7 y 8 de mayo.

Esta acción formativa dirigida a cargos técnicos y políticos de entidades locales tiene por objeto analizar los retos actuales de la administración local desde una perspectiva jurídica y práctica. Dentro del programa está prevista la participación de especialistas en Derecho Administrativo y en procedimientos contencioso-administrativos.

La inauguración de las jornadas será el jueves 7 de mayo a las 09,30 horas, con las intervenciones del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y el catedrático de Derecho Administrativo de la UEx, Vicente Álvarez.

Entre los contenidos que se tratarán en las distintas conferencias se encuentran el régimen de los municipios pequeños, la supervisión de las entidades locales por otras administraciones y los problemas actuales resueltos por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Del mismo modo, habrá ponencias sobre aspectos más concretos de la gestión local, incluyendo la contratación menor, la renuncia a cargos públicos y la evolución de los servicios públicos locales, concluyendo con una reflexión general sobre su situación actual y perspectivas de futuro. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de mayo, y pueden formalizarse online.