La Diputación de Cáceres impulsa una nueva campaña de donación de sangre este jueves en el edificio Pintores - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres hace un nuevo llamamiento a la ciudadanía, en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre San Pedro de Alcántara, para participar en una nueva jornada de donación de sangre, que tendrá lugar este jueves 2 de octubre, de 10,00 a 13,15 horas, en el edificio Pintores 10 de Cáceres.

La campaña está abierta a la ciudadanía en general y se puede acudir sin cita. No obstante, para tener una mejor previsión de la cantidad de medios materiales y humanos necesarios, quienes lo deseen podrán informar de su intención de donar enviando un correo al departamento de prevención de la diputación cacereña.

El Área de Recursos Humanos de la institución provincial recuerda que, de manera general, puede participar en esta colecta cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, y que cuente con un peso mínimo de 50 kilos.