La Diputación de Cáceres impulsa un nuevo complejo hostelero cerca de Alcuéscar con varios servicios

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el empresario Pablo Cervigón - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres está impulsando un nuevo proyecto empresarial en la provincia que contribuirá a la creación de empleo y el asentamiento en el mundo rural. Se trata de un complejo hostelero, situado a la salida de Alcuéscar, que incluirá gasolinera, electrolinera, tienda, restaurante y hotel, además de prever en una futura fase la apertura de un área de caravanas.

Este complejo supondrá una importante inversión para la provincia y contribuirá a fijar población en el territorio, según le ha hecho llegar el empresario Pablo Cervigón al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, a quien le ha presentado este importante proyecto empresarial que se implantará en la provincia.

El proyecto, que se encuentra muy avanzado y pendiente únicamente de culminar algunos trámites administrativos, contempla la construcción de un complejo de servicios ubicado a la salida del municipio de Alcuéscar, próximo al Cruce de las Herrerías.

Durante el encuentro, Cervigón ha solicitado la colaboración de la diputación cacereá para agilizar los últimos trámites pendientes con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras.

Por su parte, Morales ha mostrado el respaldo de la institución provincial a todas aquellas iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social de la provincia, especialmente en el entorno rural. En este sentido, ha destacado la relevancia de un proyecto que permitirá generar empleo, crear actividad económica y favorecer el asentamiento de población en el territorio.

El presidente provincial ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres con aquellas inversiones que ayuden a dinamizar los municipios y a fortalecer el futuro del mundo rural.