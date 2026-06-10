Diputación de Cáceres impulsa un proyecto artístico de José Manuel Ciria que transformará Casa Pedrilla este verano

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CÁCERES, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha impulsado la exposición 'Memoria y cenizas', un proyecto del artista José Manuel Ciria que convierte el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, la Casa-Museo Guayasamín y los jardines del recinto en Cáceres en un espacio de creación contemporánea en constante transformación. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de septiembre y forma parte de la programación cultural de Tiempo Negro.

El propio artista José Manuel Ciria realizará una visita guiada abierta el público este viernes, 12 de junio, a las 19,00 horas, en la que acompañará a los visitantes, explicando su trabajo y el desarrollo del proyecto. A partir de esa fecha, el proyecto adoptará el formato de 'open studio', permitiendo a los visitantes acercarse al proceso de trabajo del artista y conocer de primera mano la evolución de la muestra mientras continúa desarrollándose en los distintos espacios del museo.

Más que una exposición, 'Memoria y cenizas' se concibe como un proyecto vivo que incorporará a lo largo de su desarrollo nuevas obras, intervenciones y acciones artísticas creadas específicamente para los distintos espacios del recinto. Esta evolución constante permitirá que cada visita viva nuevas experiencias y recorridos. Pinturas, esculturas, instalaciones y acciones performativas ocuparán tanto las salas interiores como los espacios exteriores.

La propuesta establece un diálogo entre arte contemporáneo, patrimonio histórico y memoria colectiva. A través de la abstracción, la muestra plantea cuestiones vinculadas a la huella del pasado, la transformación y la reconstrucción, invitando al público a reflexionar sobre la manera en que la memoria continúa modelando el presente.

En consonancia con los objetivos del programa Tiempo Negro, la exposición entiende el arte como una herramienta de conocimiento, sensibilización y participación social. Por ello, el proyecto incorpora un amplio programa de talleres y actividades dirigidos a centros educativos, colectivos sociales y ciudadanía en general.

Con este proyecto artístico, la Diputación de Cáceres busca visibilizar la creación contemporánea y el desarrollo de proyectos culturales capaces de conectar patrimonio, pensamiento crítico y participación ciudadana.

SOBRE JOSÉ MARÍA CIRIA

José Manuel Ciria nació en Manchester en 1960, de padres españoles y permanece en Inglaterra hasta la edad de los ocho años; momento en que sus padres deciden regresar a Madrid. Ciria empezó a destacar desde su infancia en su facilidad para el dibujo y la pintura, y después de pasar por varias escuelas y los talleres del Círculo de Bellas Artes, a la edad de 17 años ingresa en la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

En segundo de carrera Ciria decide abandonar sus estudios y formarse como autodidacta. En 1994 obtiene la Beca de París del Ministerio de Cultura y en 1995 la Beca de Roma otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el año 2001 le es concedida una beca por el Ministerio de Cultura y Ciencia de Israel para preparar dos exposiciones en Museos de Tel Aviv.

José Manuel Ciria está considerado una de las figuras más destacadas de la pintura española contemporánea. Con más de tres décadas de trayectoria, ha desarrollado una investigación constante sobre las posibilidades de la abstracción, el gesto, la materia y los procesos pictóricos.

Su obra ha sido expuesta en museos, centros de arte, galerías y ferias internacionales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Toronto, Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Londres, París, Berlín, Roma, Lisboa o Seúl, consolidando una sólida proyección internacional.

Su producción artística, organizada en series concebidas como auténticos laboratorios de investigación visual, ha contribuido de forma decisiva a ampliar el debate contemporáneo sobre la abstracción y sus posibilidades expresivas.

JAVIER REMEDIOS, COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN

La muestra que se podrá ver en Cáceres está comisariada por Javier Remedios, doctor en Historia del Arte y especialista en proyectos vinculados a la creación contemporánea. Su trayectoria profesional se ha centrado en la relación entre arte, territorio, patrimonio y experiencia cultural, impulsando propuestas que integran investigación, mediación y producción artística.

La colaboración entre Javier Remedios y José Manuel Ciria comenzó hace años en Nueva York y ha dado lugar a proyectos de referencia como Sin, sobre, tras la pintura, en el Museo Vostell Malpartida, y Las venas del Dragón, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz.

'Memoria y cenizas' representa un nuevo capítulo en esta línea de trabajo compartida, caracterizada por la exploración de nuevas formas de relación entre la obra, el espacio y el público.