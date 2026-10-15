La Diputación de Cáceres instala rampas en la Concatedral de Santa María para conseguir la accesibilidad

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, comprueban las nuevas rampas instaladas en la Concatedral de Santa María para conseguir accesibilidad - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES PROVINCIAL

La Diputación de Cáceres ha financiado la colocación de cuatro rampas en la Concatedral de Santa María de la capital cacereña para favorecer la accesibilidad de personas que acudan a actos religiosos, o turistas y visitantes que se acerquen al templo para conocer su patrimonio arquitectónico y artístico, y que vayan en silla de ruedas o tengan problemas de movilidad reducida.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, y el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, han comprobado esta instalación con dos de los herreros de la diputación provincial, José Antonio Castellano y Alfonso Bejarano, que han llevado a cabo el trabajo, junto a un equipo de carpinteros, Claudio Liberal y Javier Ríos.

Así, han podido ver culminado este trabajo que responde a una de las prioridades de la diputación cacereá, que es "la accesibilidad universal", tal como ha indicado el presidente.

Son cuatro rampas, una de acceso en la entrada lateral de la Plaza de Santa María; dos que acceden al altar, una ante la figura del Cristo Negro, y una rampa de mayor tamaño que facilita el acceso al museo de la concatedral.

"Tenemos que agradecer el enorme trabajo que han hecho los trabajadores de la diputación --ha querido reconocer el presidente--, una labor encomiable que ayuda a superar barreras arquitectónicas, y que permite que la ciudadanía pueda venir a disfrutar de su patrimonio o de los actos religiosos en igualdad de condiciones, que es lo que promovemos desde la diputación, y la concatedral es una referencia no solo religiosa sino también social y cultural de la provincia de Cáceres".

El obispo, por su parte, ha manifestado su agradecimiento a la diputación "por la colaboración que siempre mantiene con el Obispado, sobre todo en las cuestiones que son de interés público y de interés común, como es, en este caso, la accesibilidad a la catedral".

Miguel Ángel Morales ha indicado que se seguirá trabajando en este sentido de cara a los próximos presupuestos, y ha recordado que este año la diputación ya reforzó su compromiso de eliminar barreras físicas, cognitivas y sensoriales con un incremento de 1.000.000 de euros que se han ido ejecutando a lo largo del presente ejercicio.