La Diputación de Cáceres invierte 260.000 euros en impulsar proyectos audiovisuales en la provincia

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres ha dado un nuevo paso para consolidar el sector audiovisual en la provincia con una convocatoria de ayudas dotada con 260.000 euros para el desarrollo de proyectos cinematográficos y audiovisuales.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha presentado este viernes esta nueva línea de apoyo, que nace "de la demanda continua del propio sector para poder financiar cortos, largometrajes, documentales y todas esas inquietudes y sensibilidades que nos han ido trasladando", ha señalado.

El objetivo de estas ayudas es "apoyar principalmente a las empresas, generar empleo, atraer inversión, promocionar la provincia de Cáceres y ofrecer oportunidades profesionales al talento de nuestra tierra", ha dicho Gutiérrez.

La convocatoria, publicada en el BOP del jueves 12 de noviembre, contempla siete modalidades: cortometraje de ficción, cortometraje documental, obras de animación, series documentales, series de ficción para televisión o plataformas digitales, largometrajes documentales y largometrajes de ficción.

Las ayudas podrán dirigirse a distintas fases de los proyectos, desde su desarrollo y producción hasta el rodaje, la postproducción, la distribución y la difusión. Podrán solicitarlas empresas y personas trabajadoras autónomas del sector audiovisual que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

La diputación cacereña ha diseñado además la convocatoria para que los proyectos tengan un impacto real en el territorio, por lo que entre los criterios de valoración se incluyen el gasto realizado en empresas y profesionales de la provincia, la contratación de empresas y trabajadores cacereños o el número de municipios utilizados como escenarios.

También se valorará el patrimonio y los espacios naturales empleados en los rodajes, la participación de talento extremeño, la realización de actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes y el retorno social de los proyectos.

TERRITORIO DE CINE

La vicepresidenta ha subrayado que esta convocatoria "no es una actuación aislada, sino que forma parte de una "estrategia más amplia de la diputación para fortalecer el sector audiovisual y aprovechar el potencial de la provincia como territorio de rodajes".

En este sentido, ha recordado la puesta en marcha de la Film Commission Territorio de Cine, un proyecto desarrollado mediante convenio con la gestora cultural La Bicicleta de Elliot y concebido para facilitar la llegada de producciones y ofrecerles los recursos y localizaciones que necesitan.

"Son dos actuaciones complementarias, por un lado ayudas económicas para las empresas y los proyectos audiovisuales y, por otro, una estructura de apoyo a los rodajes que vengan y encuentren aquí los recursos que necesitan y generen actividad en nuestro territorio".

La vicepresidenta ha destacado, además, la oportunidad de conectar esta estructura con el área de Turismo de la diputación para que los rodajes realizados en la provincia tengan también un aprovechamiento turístico, poniendo en valor los escenarios y localizaciones a través de futuras rutas y propuestas vinculadas al cine.

A esta estrategia se suman otras actuaciones de apoyo al sector impulsadas por la diputación, como su participación en distintas producciones cinematográficas y proyectos audiovisuales o su respaldo a la Residencia de Cine de Guadalupe.

"En conjunto, estas actuaciones suponen más de medio millón de euros movilizados por la diputación en los dos últimos años, de forma directa o indirecta, en apoyo al sector audiovisual", ha detallado.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el BOP número 217, de 12 de noviembre de 2026. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 26 de noviembre y la tramitación deberá realizarse telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres.