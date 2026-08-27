La Diputación de Cáceres invierte 450.000 euros para un acceso peatonal a las instalaciones deportivas de Coria - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha sacado a información pública el proyecto para "humanizar" el acceso a las instalaciones deportivas de Coria, con la creación de un paseo peatonal entre la ciudad y el complejo deportivo para mejorar la seguridad de aficionados y usuarios, y en el que la institución provincial va a invertir 450.000 euros.

Se trata de un proyecto elaborado a través del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial e incluido en el programa de obras en carreteras de la Red Viaria Provincial para las anualidades 2026-2027, que será financiado íntegramente con fondos propios de la diputación cacereña.

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de las obras de cinco meses, tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en el acceso a las instalaciones deportivas de Coria, situadas al sur de la ciudad, aproximadamente a 500 metros del casco urbano.

En la actualidad, la CC-157 constituye el único acceso a estas instalaciones y no dispone de un paseo o itinerario peatonal anexo. Esta circunstancia genera una situación de especial riesgo durante la celebración de eventos deportivos, cuando se produce un importante desplazamiento de aficionados a pie desde el núcleo urbano hasta las instalaciones, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

La concentración de peatones y vehículos en la misma vía puede comprometer la seguridad tanto de las personas que acuden caminando como de los propios usuarios de la carretera. Por ello, la actuación proyectada pretende dar respuesta a esta problemática mediante la creación de un paseo peatonal que conectará la ciudad de Coria con las instalaciones deportivas, favoreciendo una movilidad más segura y ordenada.

De esta manera, la intervención permitirá mejorar la conexión entre el casco urbano y uno de los principales espacios deportivos de la localidad, facilitando los desplazamientos a pie y reduciendo las situaciones de riesgo que actualmente se producen, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

El objetivo de esta actuación de la Diputación de Cáceres es avanzar en la modernización de la Red Viaria Provincial, no solo mediante la conservación y mejora de las carreteras, sino también "incorporando soluciones que favorezcan una movilidad más segura, accesible y sostenible, especialmente en aquellos puntos donde las vías provinciales conectan directamente los municipios con servicios y equipamientos de especial importancia para la ciudadanía", concluye la nota.