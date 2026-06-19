La Diputación de Cáceres invierte más de 560.000 euros en la mejora de la ETAP de Casas de Millán, Mirabel y Serradilla

Diputados provinciales visitan la ETAP que abastece Casas de Millán, Mirabel y Serradilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del Consorcio MásMedio, ha puesto en marcha la obra de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastece a los municipios de Casas de Millán, Mirabel y Serradilla. Una actuación que cuenta con una inversión de 562.650 euros, y que permite modernizar las instalaciones para garantizar una mayor calidad del agua tratada y una gestión más eficiente del servicio.

Estas obras han sido visitadas este viernes por el vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, acompañado de equipo técnico, y por los alcaldes de las tres localidades, Mario Cerro, Fernando Grande y Francisco Javier Sánchez.

La obra comenzó el pasado 20 de febrero y tiene prevista su finalización el 20 de agosto de este año. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa INDRAGUA INGENIERÍA S.L., mientras que la redacción del proyecto y la asistencia técnica, corresponden a Disinge, SL.

La ETAP presta servicio actualmente a una población de 2.604 habitantes, distribuida entre Casas de Millán, Mirabel y Serradilla, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025.

La actuación se ha proyectado para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de los tres municipios, de forma que, la instalación contará con capacidad para atender una demanda máxima de 1.510 metros cúbicos de agua al día y dar servicio a una población estacional que podría alcanzar los 7.330 habitantes, con previsiones de 1.562 habitantes en Casas de Millán, 1.587 en Mirabel y 4.181 en Serradilla.

El objetivo principal de las obras, ha explicado el vicepresidente de MásMedio, "es mejorar la calidad del agua que reciben los vecinos y vecinas de los tres municipios mediante la optimización de los procesos de tratamiento de la instalación, para ello se llevarán a cabo distintas actuaciones entre las que se incluyen la construcción de una nueva cámara de mezcla y la instalación de nuevos filtros de arena que permitirán mejorar la eficacia del tratamiento del agua".

Además se renovarán los equipos de medición, dosificación y limpieza de filtros y se modernizarán los sistemas de automatización y telecontrol de las instalaciones y los procesos.

Los tres alcaldes han coincidido en destacar el importante cambio que están experimentando sus municipios gracias a estas actuaciones, "que han hecho que salga el agua totalmente cristalina en Casas de Millán", ha asegurado Mario Cerro.

Por su parte, Fernando Grande asegura que "una de las peores cosas que llevamos los alcaldes es que un vecino te llame y te diga que el agua no sale con la calidad que esperaba, por eso es una satisfacción ver que se ha puesto remedio y ya tenemos agua de calidad".

Con esta inversión, la Diputación de Cáceres y el Consorcio MásMedio continúan "avanzando en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, garantizando un servicio esencial para los municipios y contribuyendo a ofrecer un abastecimiento de agua más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía", ha concluido Prieto.