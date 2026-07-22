Diputación de Cáceres invierte más de 900.000 euros para reforzar infraestructuras y servicios en Santiago de Alcántara

El vicepresidente Fernando García Nicolás visita obras en Santiago de Alcántara - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SANTIAGO DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, se ha trasladado este miércoles a la localidad de Santiago de Alcántara para conocer de primera mano el resultado de las obras de rehabilitación estructural del firme de la carretera CC-311, que conecta la localidad con la EX-374.

La actuación, aprobada en el marco del Programa de Inversiones en Carreteras Provinciales para 2025, ha contado con una inversión de 750.000 euros, que ha permitido la mejora de ocho kilómetros de firme y aumentado la seguridad de esta vía.

Del mismo modo, García Nicolás ha visitado las instalaciones del Pabellón Polideportivo donde se ejecutará una obra para completar el cerramiento, mejorar la iluminación y renovar el solado por hormigón impreso con una ayuda de 120.000 euros, dentro del Plan de Medidas contra el Despoblamiento de la Diputación de Cáceres, señala la institución en nota de prensa.

De manera complementaria, según ha explicado el alcalde de la localidad, Juan Ignacio Gilete, el ayuntamiento está ejecutando trabajos para mejorar la iluminación de la Plaza de España y reposición de mobiliario urbano con una subvención nominativa de 18.000 euros y, también, avanza el proyecto de pista de pádel, a la que se destinarán 34.000 euros del Plan Provincial Extraordinario