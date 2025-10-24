La Diputación de Cáceres invierte más de 2 millones de euros en ayudas para obras en 32 municipios

CÁCERES 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres ha dado el visto bueno a destinar más de 2 millones de euros en subvenciones nominativas para financiar, principalmente, obras en 32 municipios cacereños. La propuesta se llevará al próximo Pleno ordinario para su aprobación.

Estas ayudas, procedentes tanto de Presidencia como desde el Área de Fomento, permitirán a los ayuntamientos acometer proyectos esenciales para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, e incluyen desde obras de urbanización y adecuación de vías públicas, hasta equipamientos culturales, deportivos o sociales.

Entre los proyectos que se podrán ejecutar con esta financiación de la diputación provincial, y que han sido definidos de manera autónoma por los ayuntamientos beneficiarios, se encuentran las mejoras en la residencia de mayores de Jarandilla de la Vera, a lo que se destinan 31.000 euros, o reparaciones en la zona de la muralla de Coria, con 100.000 euros.

También se llevarán a cabo reparaciones en la sede de AIDIM en Valencia de Alcántara, con una subvención de 152.000 euros; se creará un Espacio Cultural Joven en Casar de Cáceres, con 50.000 euros; se adecuarán caminos rurales en Alía, por valor de 40.000 euros, y se mejorará el alumbrado y mobiliario urbano en Santiago de Alcántara, con una aportación de 18.000 euros.

El vicepresidente Tercero de Fomento, Movilidad y Agenda provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado que esta nueva financiación destinada a los municipios "es una demostración del rol que juega la institución provincial en el apoyo y sostenimiento de nuestros pueblos y del medio rural".

"Es una acción con la que seguimos demostrando que el progreso y desarrollo no son un discurso sino una práctica constante. La cercanía con los pueblos es la esencia de nuestra forma de gobernar. Estamos donde nos necesitan, trabajando para que ningún municipio quede atrás. No nos importan los colores políticos, nos importan las personas", ha señalado.