La Diputación de Cáceres licita la rehabilitación de la CC-114 al límite con Salamanca por 1,6 millones de euros

La Diputación de Cáceres licita la rehabilitación de la CC-114 al límite con Salamanca por 1,6 millones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a sacar a licitación la rehabilitación estructural de la CC-114, desde la carretera EX-205 al límite con Salamanca, pasando por las localidades de Cadalso y Descargamaría, en la comarca de la Sierra de Gata. El presupuesto de licitación asciende a 1,6 millones de euros.

El objeto es intervenir en zonas puntuales de la carretera que presenta un estado de envejecimiento, así como deformaciones por ascensión de raíces u otras causas, y que demandan reparación de dichos defectos, saneos y regularización, así como posterior refuerzo en todo su ancho y señalización.

En cuanto a las travesías de Cadalso y Descargamaría, se intervendrá en los reductores de velocidad de caucho que hay actualmente, sustituyéndolos por reductores tipo "lomo de asno", a todo el ancho de la calzada.

Además, se intervendrá en la señalización vertical, se instalarán captafaros allá donde sean necesarios, así como la puesta en cota de los diferentes pozos, arquetas y sumideros afectados. Por último se contempla desbroce y limpieza.

Esta intervención responde a uno de los principales objetivos del área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, tal como indica el vicepresidente tercero y diputado del área, Fernando García Nicolás, que es "mantener nuestras carreteras atendiendo a las necesidades que presenten y velando por la comodidad en la circulación, la seguridad vial y la preservación del patrimonio viario".

García Nicolás ha señalado que esta es una de las "muchas actuaciones" que se están llevando acabo y que hay previstas realizar en la anualidad 2026/2027 para mejorar la red viaria provincial.