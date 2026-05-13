Diputación de Cáceres mostrará 19 Conjuntos Históricos de la provincia a través de un programa de actividades turísticas

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CÁCERES, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un programa gratuito de actividades turísticas en los 19 Conjuntos Históricos de la provincia con el objetivo de impulsar el desarrollo de los municipios rurales cacereños con declaración de 'Conjunto Histórico' y dar visibilidad a su enorme patrimonio, al mismo tiempo que se dinamiza su tejido empresarial.

A partir de este este miércoles ya están habilitadas las inscripciones para las visitas guiadas al patrimonio y actividades complementarias tales como gymkanas temáticas, catas, astronomía, senderismo o ganchillo, que se desarrollarán del 14 al 18 de mayo.

Así, las primeras citas serán en Cuacos de Yuste, que incluye una degustación de quesos veratos; en Garganta la Olla, donde los participantes también lo harán en un rallye fotográfico, y Trujillo, donde se podrán conocer historias y leyendas de tradición oral vinculadas a esta localidad.

La participación está abierta a todos los públicos y cada actividad contará con un máximo de 55 plazas, que requerirán inscripción previa a través de la web conjuntoshistoricoscaceres.com/2026/programacion/

Cabe destacar que esta iniciativa forma parte del proyecto 'Implementación de Agenda 2030 en red de conjuntos históricos igual o menor de 5000 habitantes en la provincia de Cáceres', que cuenta con un presupuesto de 207.000 euros, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.