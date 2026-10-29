La Diputación de Cáceres muestra su pesar por las víctimas y solidaridad con las familias

Minuto de silencio en la Diputación de Cáceres por las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) - EUROPA PRESS

CÁCERES 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Cáceres y vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, ha mostrado este jueves el pesar de la institución por las víctimas del accidente de tren ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que han muerto 69 personas y decenas están heridas de diversa consideración.

Gutiérrez ha ofrecido una rueda de prensa previa a la celebración del Pleno ordinario del mes de octubre, el cual ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente.

"Quiero mostrar el pesar de esta diputación, nuestras condolencias y, por supuesto, solidaridad con los familiares, con todos los afectados, con todos los seres queridos que, de alguna manera, han perdido a alguien o tienen a personas que están luchando entre la vida y la muerte o personas heridas. Simplemente el trauma de vivir una situación así ya es difícil de digerir", ha dicho Gutiérrez, que ha enviado mucho ánimo a todos los afectados.

Asimismo, ha recalcado que las instituciones tienen "una prioridad total y absoluta" que "es velar por la vida de las personas en cuanto a los servicios, la calidad de vida, trabajar para mejorar la vida de la gente a través de las distintas líneas políticas, a través de la gestión, aportando bienestar a la ciudadanía".

"Y eso es lo que entiendo que tenemos que hacer todas las instituciones y luchamos, aunque a veces no lo consigamos del todo", se ha lamentado la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, que ha defendido que el objetivo de la política de la institución provincial es precisamente "acompañar a los ayuntamientos, a las personas que viven en nuestros pueblos, para tratar de que tengan una mejor opción de futuro".

Y para ello "no solo son necesarias las inversiones, que evidentemente los recursos económicos y las inversiones son fundamentales, sino también tratar de transformar esos recursos para que tengan redes potentes, servicios que funcionen y definitivamente realmente merezca la pena vivir y trabajar, incluso desarrollar nuestro proyecto de vida en nuestro pueblo".

"Esta es la idea del pleno de hoy, que lo afrontamos con responsabilidad, con sensibilidad alrededor de todo lo que sucede en el día a día", ha subrayado Gutiérrez en la rueda de prensa posterior a la celebración de la sesión plenaria.