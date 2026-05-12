La Diputación de Cáceres y el municipio portugués de Sertã acuerdan la presencia lusa en JATO

El presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, y el presidente de la Cámara Municipal de Sertã, Carlos Miranda, junto a técnicos de ambas instituciones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Diputación de Cáceres y el municipio portugués de Sertã han mantenido este martes una reunión para avanzar en proyectos en común y en la que han contemplado la presencia lusa en JATO, la feria de oportunidades del mundo rural, que celebrará una nueva edición a principios de junio en la capital cacereña.

Así, el presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, se ha reunido con el presidente de la Cámara Municipal de Sertã, Carlos Miranda, además de con los equipos técnicos de ambas instituciones.

Una reunión de trabajo en la que se sigue avanzando y profundizando en las relaciones entre el municipio de Sertã y la provincia de Cáceres porque "tenemos que aprovechar el potencial y la diversidad que supone pertenecer a dos países diferentes, pero tener numerosas cosas en común, por lo que trabajamos ya en proyectos y actuaciones conjuntas en turismo, en artesanía, en cooperativas o proyectos agrosociales", ha dicho Morales.

De hecho, en esta reunión se ha presentado a la delegación portuguesa la próxima cita de JATO y al que Sertã ha sido invitada, siendo la primera presencia portuguesa en este evento, uno de los más importantes para el mundo rural en la provincia de Cáceres.

Carlos Miranda ha reiterado el interés de ambos territorios por avanzar en un proyecto de colaboración, porque Cáceres y Sertã tienen "muchas cosas en común". "Somos territorios relativamente parecidos, con algunos problemas comunes, territorios cercanos a la frontera, pero lejos de los puntos de decisión política, por eso es importante unirnos para tener más fuerza, defender nuestros intereses y avanzar en la cooperación cultural, turística, económica, deportiva, educativa", ha dicho el alcalde luso.

Ya desde un principio, ambas instituciones vienen abordando la posibilidad de promoción de cada uno de los territorios con su presencia en eventos tanto de un lado como del otro, o la realización de intercambios deportivos, escolares, etcétera.