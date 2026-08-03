La Diputación de Cáceres organizará en Valdeobispo un Campamento de Valores Democráticos para jóvenes de 14 a 17 años

Carte del Campamento de Valores Democráticos de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, pondrá en marcha un Campamento de Valores Democráticos que se celebrará del 11 al 20 de agosto en el Albergue Alagón Natura de Valdeobispo y estará dirigido a jóvenes de 14 a 17 años.

Esta iniciativa "pionera" utilizará el ocio educativo para fomentar el "pensamiento crítico", la participación ciudadana y el "compromiso con los valores democráticos" entre jóvenes de la provincia, a quienes la diputación provincial ofrecerá 20 plazas becadas.

Durante diez días, los participantes combinarán actividades formativas y de convivencia con propuestas de ocio al aire libre, en un entorno diseñado para favorecer "el aprendizaje, el diálogo y el trabajo en equipo".

"Si queremos que la sociedad del futuro funcione y avance, debemos crear espacios de debate para la juventud, que tienen mucho más que decir y que, en muchas ocasiones, especialmente en el medio rural, no encuentra los espacios en los que poder expresar esas opiniones o propuestas", ha indicado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

A través de debates, dinámicas de role-playing, talleres de comunicación y creación de podcasts, los participantes conocerán los principios básicos de la democracia, aprenderán a identificar la desinformación y reforzarán su papel como agentes de cambio "comprometidos con la justicia social, la igualdad y el respeto a la diversidad".

El programa incluirá además talleres en inglés y actividades de ocio como senderismo, piragüismo, rocódromo, gymkanas y veladas nocturnas, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción de forma online y para más información sobre el campamento pueden contactar con Escuela Papirola.