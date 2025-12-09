La Diputación de Cáceres otorga sus premios PIE Plus 25 a tres empresas de Vegaviana, Miajadas y Villanueva de la Vera

Galardonados en la entrega de los premios PIE PLUS 2025, el Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE) de la Diputación de Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha hecho entrega este martes de los premios PIE PLUS 2025, el Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE) que convoca anualmente con el objetivo de impulsar la puesta en marcha de empresas en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Un acto que ha tenido lugar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, en el que se han dado a conocer los proyectos y los nombres de los ganadores de la duodécima edición.

El primer premio, dotado con 15.000 euros, ha recaído en Extre Hemp, de Mariam Ramos Sánchez, un proyecto que se implantará en la localidad de Vegaviana, que produce, transforma y comercializa productos derivados del cáñamo industrial, con enfoque sostenible, como cultivo alternativo en la región, desarrollando productos de alto valor añadido, informa la diputación provincial en una nota de prensa.

El segundo premio, dotado con 9.000 euros, ha recaído en Fixtremadura, de Francisco José García Díaz, previsto en Miajadas. Se trata de un taller de reparación universal, de electrónica y maquinaria, y un servicio de soluciones integrales que actúa como interlocutor único gestionando reparaciones con otros artesanos locales, como pueden ser carpinteros o herreros.

Asimismo, se ha entregado un accésit, dotado con 4.000 euros, para 'Método Toroiddo', de Renata Gutiérrez Reus, en Villanueva de la Vera, un proyecto para mejorar la coordinación, la motricidad, la atención plena y el bienestar físico y emocional.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha felicitado a los ganadores y a todos los finalistas, así como se ha mostrado orgulloso de actos como este, porque están poniendo en marcha un proyecto que puede ser su forma de vida, y al mismo tiempo añadiendo un "valor espectacular al mundo rural".

"Estáis invirtiendo en los pueblos, en las comarcas, y la Diputación estará apoyando siempre a este tipo de proyectos, ideas", ha dicho. Además, se ha referido al segundo premiado, que no ha podido asistir a la recogida del galardón por estar trabajando en Alemania. "Qué orgullo -ha dicho Morales- que un padre recoja el premio ganado por su hijo por el trabajo que viene haciendo, ojalá que ese talento venga de vuelta".

En la gala se ha destacado la historia que han ido escribiendo los PIE, que se puede resumir en alrededor de 300 personas emprendedoras que han participado, con el desarrollo y puesta en marcha de otros tantos proyectos, manifestándose como todo un referente de modelo de emprendimiento de desarrollo provincial, "porque se dan herramientas, se da formación, se da orientación y, sobre todo, se da confianza".

Un programa que, este año, ha dado un paso más al incorporar la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para analizar mercados, validar ideas, mejorar modelos de negocio y tomar decisiones con mayor precisión.

A esto se añade el nuevo instrumento financiero que ha desarrollado la diputación junto a la Cámara de Comercio de Cáceres, que orienta a cada persona emprendedora sobre la financiación más adecuada para su proyecto.