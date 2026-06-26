La Diputación de Cáceres participa en Colombia en el III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha estado presente estos días en el III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos, que ha tenido lugar entre los días 23 y 25 de junio en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia).

El encuentro, enmarcado en el Programa Democracia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha reunido a representantes de 45 instituciones públicas, organismos internacionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas de América Latina y España, con el objetivo fortalecer una comunidad de práctica comprometida con la memoria, la construcción de paz y el fortalecimiento democrático.

En este espacio, el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, Fernando Ayala, ha informado a los participantes sobre las acciones que viene desarrollando la institución provincial, haciendo especial hincapié en las actividades intergeneracionales.

Ayala ha destacado también el trabajo con los centros educativos con proyectos como 'Ecos de Lorca', '¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso', que se ha desarrollado con el cantautor extremeño Luis Pastor, la exposición itinerante 'Historietas e historias' o la divulgación del libro 'Franco para jóvenes', del escritor y periodista José Antonio Martínez Soler.

Tomando como referencia este último proyecto, Ayala insistió en la importancia de seguir trabajando con las nuevas generaciones para acabar con los bulos y desinformación que está llevando a que muchas personas jóvenes aspiren a una sociedad más autoritaria. En esa línea, trasladó la necesidad de formación en Memoria Democrática de las y los servidores públicos.

Durante los tres días, en el seno de este encuentro los participantes han compartido conocimientos, identificado oportunidades de colaboración y reflexionado sobre los desafíos actuales para la memoria democrática, la convivencia pacífica y la defensa de los derechos humanos.

Entre las organizaciones que han participado se encuentran la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Pontificia Universidad Católica de Río de Brasil, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, el Institut Català Internacional per la Pau, y el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco.

También han estado presentes representantes del Ministerio de Cultura e Instituto Internacional de Estudios del Caribe de Colombia, Universidad de El Salvador y Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala; Centro de Colaboración Cívica de México y la Dirección Nacional de Defensorías Públicas de Paraguay, según informa la diputación cacereña.