La Diputación de Cáceres y Plena inclusión impulsan la accesibilidad cognitiva en 13 pueblos de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y Plena inclusión Extremadura desarrollan en 13 municipios de la provincia el programa 'Promoción de la accesibilidad cognitiva', una iniciativa que la institución provincial respalda con 100.000 euros durante el presente año.

El objetivo es adaptar espacios públicos, señales informativas y documentos municipales para que puedan ser comprendidos por toda la ciudadanía, especialmente por las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión.

Las localidades incluidas en esta edición son Navalmoral de la Mata, Coria, Miajadas, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Moraleja, Montehermoso, Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara, Malpartida de Plasencia, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Pozuelo de Zarzón.

En cada uno de estos municipios, el equipo de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Extremadura ha implementado medidas de accesibilidad mediante una labor dividida en tres etapas.

La primera ha consistido en un diagnóstico de los espacios culturales de cada localidad, como casas de cultura, bibliotecas, centros de ocio joven y otros equipamientos de uso público, mediante paseos exploratorios realizados por personas validadoras para identificar los puntos clave y las barreras de comprensión existentes.

En la segunda fase se han diseñado las soluciones más adecuadas para cada espacio, y la tercera se ha centrado en la producción e implementación de los elementos que conforman un sistema de señalización homogéneo, coherente y adaptado a las características de cada espacio, con el objetivo de facilitar la orientación, la comprensión del entorno y el uso autónomo de los recursos culturales por parte de toda la ciudadanía.

Entre los recursos incorporados figuran sistemas de señalización comprensible, uso de pictogramas estandarizados, paneles informativos en lectura fácil y elementos de orientación espacial.

Todas las actuaciones se han desarrollado de acuerdo con las normas UNE 153101:2018, de lectura fácil, y UNE 170002:2022, de señalización accesible, con el objetivo de facilitar la comprensión, la orientación y el uso autónomo de los principales espacios culturales por parte de todas las personas.

EQUIPOS DE VALIDACIÓN

Una de las señas de identidad del proceso de adaptación es la participación del equipo de validación de Plena inclusión Extremadura, personas con discapacidad intelectual que evalúan los espacios y comprueban que cada contenido resulta comprensible antes de su implementación.

Esta metodología participativa garantiza que las soluciones respondan a necesidades reales y convierte a quienes más se benefician de la accesibilidad cognitiva en protagonistas de su desarrollo.

Las personas validadoras también revisan los documentos que la Diputación de Cáceres adapta a lectura fácil dentro de este mismo programa.

Esta segunda línea de trabajo busca que quienes tienen dificultades lectoras puedan acceder en igualdad de condiciones a la información que genera y difunde la institución provincial.

El programa incluye además reuniones de coordinación y sesiones de sensibilización dirigidas al personal de los ayuntamientos participantes.

Estas acciones han permitido dar a conocer los principios de la accesibilidad cognitiva, la importancia de los entornos comprensibles y el papel que desempeñan las administraciones locales en la eliminación de barreras de comprensión, favoreciendo así una gestión más accesible e inclusiva de los espacios culturales intervenidos.

El proyecto se alinea además con el reciente Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de septiembre.

Aunque la norma entrará en vigor el 2 de enero de 2027, con esta iniciativa, ambas entidades se adelantan a las exigencias del nuevo reglamento y continúan avanzando en el cumplimiento de la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2022, que reconoce la accesibilidad cognitiva como un derecho, trasladando al medio rural un enfoque que hasta ahora se había desarrollado principalmente en las ciudades.

Esta nueva edición da continuidad al trabajo que la Diputación de Cáceres y Plena inclusión Extremadura pusieron en marcha el año pasado en cinco municipios de la provincia, con una inversión de 60.000 euros.

Entre las actuaciones realizadas entonces destacan los planos hápticos y los tótems informativos en lectura fácil con sistema de audio instalados en los puntos de interés de Garganta la Olla, así como la adaptación a lectura fácil de documentos oficiales municipales y acuerdos de pleno.

Tras aquella primera experiencia, la Diputación de Cáceres ha incrementado el presupuesto hasta los 100.000 euros para extender el programa a 13 localidades más, informa la institución provincial.