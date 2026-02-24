Diputación de Cáceres presenta la Red Provincial de Coworking para impulsar el teletrabajo en el medio rural

La Diputación de Cáceres presenta en Miajadas la Red Provincial de Coworking para impulsar el teletrabajo en el medio rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MIAJADAS (CÁCERES), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha presentado en la localidad de Miajadas la Red Provincial de Coworking, una iniciativa que busca impulsar el teletrabajo en el medio rural y fortalecer el ecosistema económico en los municipios.

El Palacio Obispo Solís del citado municipio cacereño ha sido el lugar elegido para la presentación ante representantes municipales, empresas y profesionales del desarrollo local, que han conocido esta red que "nace para convertir los espacios de coworking individuales del medio rural en una plataforma conectada de oportunidades para trabajar, emprender, innovar y generar comunidad profesional".

Así lo ha indicado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campos, que ha presentado esta red acompañado del alcalde miajadeño, Antonio Díaz Alías, y la subdirectora de Coordinación de Iniciativas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, María Martos Pérez.

Esta red se constituye como una herramienta que nace desde lo local, habilitando espacios con las condiciones necesarias para poder emprender y trabajar en cualquier proyecto desde el medio rural.

De ahí, el esfuerzo de la diputación cacereña para "llevar una conectividad digital de alta capacidad, espacios multiusos y versátiles, impulsar una comunidad activa como tejido relacional, acompañamiento mediante una mentorización experta, desarrollo de competencias para la Cuarta Revolución Industrial, acceso a recursos y financiación y consolidación de alianzas público-privadas".

TELETRABAJO Y ARRAIGO

"El contexto en el que nos movemos es claro: el trabajo y el emprendimiento han cambiado y una parte creciente de la actividad se puede realizar desde cualquier lugar, siempre que exista conectividad real y servicios de apoyo", ha apuntado Tomás Sánchez.

En este sentido, la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para la futura Estrategia Nacional de Equidad Territorial y Reto Demográfico 2030 (enero-febrero de 2025), apunta a que las preocupaciones que más se repiten son servicios esenciales, conectividad y digitalización, vivienda y movilidad.

"Todas ellas, áreas en las que viene trabajando la Diputación de Cáceres para ayudar a retener población y fortalecer la actividad económica, contribuyendo a reducir la despoblación y a dinamizar el desarrollo local", ha explicado.

DATOS DE LA RED

Según su marco normativo, la Red Provincial de Coworking de la Diputación de Cáceres es una iniciativa a la que se integran, de forma voluntaria, entidades públicas, privadas o sociales que impulsan espacios de coworking como puntos de conexión para personas que necesitan infraestructura para desarrollar su actividad profesional, contribuyendo a la fijación de población, la atracción de talento y el fortalecimiento del tejido económico.

Su finalidad es coordinar actuaciones, mejorar resultados y reforzar el ecosistema provincial: impulsar emprendimiento, facilitar la instalación de profesionales, modernizar el tejido productivo y apoyar la creación y consolidación de pymes y micropymes en los municipios.

La red se concibe como una estructura de cooperación territorial impulsada y coordinada por la Diputación de Cáceres, a través del Área de Innovación y Provincia Digital, actuando como entidad facilitadora y garante de coherencia estratégica.

La Diputación de Cáceres coordina, impulsa, acompaña y representa institucionalmente la Red; y las entidades adheridas participan en una gobernanza horizontal para proponer y coordinar acciones conjuntas, compartir buenas prácticas y asegurar coherencia y calidad.

Los miembros de la red se reunirán al menos una vez al año y se pueden convocar sesiones extraordinarias. Se generan actas o resúmenes ejecutivos y se comparten en el espacio digital común.

Además, se habilita una herramienta compartida para recopilar y analizar datos de uso, perfiles de personas usuarias, actividades y otros indicadores, con informes anuales para orientar la mejora continua (conforme a normativa de protección de datos). Y se apoya en principios como colaboración, cohesión territorial, innovación, inclusión, transparencia y acompañamiento a proyectos emergentes, avanzando hacia una cartera progresiva de servicios comunes.

Podrán participar diversas entidades que mantendrán su autonomía organizativa, de gestión y económica. Pueden solicitar su adhesión los ayuntamientos u otras entidades públicas que gestionen espacios de coworking o innovación; asociaciones, cooperativas o fundaciones que promuevan coworking, emprendimiento o teletrabajo en la provincia; y empresas o personas emprendedoras titulares de espacios privados de coworking que operen en la provincia de Cáceres.

"La Red de Coworking de la Provincia de Cáceres convierte espacios aislados en un sistema provincial, con conectividad y creando comunidad y oportunidades para teletrabajar y emprender desde nuestros pueblos. Es una herramienta concreta para que el talento no tenga que elegir entre oportunidades y raíces", ha concluido el diputado.