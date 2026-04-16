La Diputación de Cáceres recibe 2.500 trabajos de 30 países para sus certámenes de novela, poesía, cuento y periodismo

Archivo - Edificio principal de la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha recibido un total de 2.500 trabajos procedentes de 30 países para concurrir a sus certámenes anuales de novela corta, poesía, cuento, periodismo y microrrelato, cuyos ganadores se darán a conocer los días 6 y 7 de mayo, en el transcurso de sendas galas literarias que se celebrarán en Coria y en la capital cacereña.

Concretamente, el ganador o ganadora del XXXVI Premio Ciudad de Coria de Cuentos se conocerá el 6 de mayo en un acto que tendrá lugar en el municipio cauriense, y en el que se entregará el premio dotado de 3.000 euros, que también incluye publicación de la obra. En esta edición, se ha recibido 356 trabajos en esta categoría de 23 países distintos.

El resto de premiados se desvelarán el 7 de mayo, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Este año, por categorías, las obras recibidas en el LI Premio Cáceres de Novela Corta han sido 605, que optan a un premio único de 9.000 euros, mientras que al XXIX Premio Flor de Jara de Poesía, han concurrido 1.071 trabajos que compiten por un premio de 6.000 euros.

En caso del XLVI Premio Dionisio Acedo de Periodismo, se han registrado 11 piezas que concurren a un premio de 3.000 euros, y finalmente, el XXII Premio El Brocense de Microrrelatos, ha registrado 448 trabajos en total, 356 textos escritos por alumnado de Secundaria y 102 por estudiantes de Bachillerato, que cuenta con una dotación total de 6.000 euros.

En esta nueva oportunidad, escritores y escritoras de más de una treintena de países han vuelto a interesarse por estos certámenes, "lo que demuestra no solo la solera de estos premios sino que son un revulsivo e impulso para la creación literaria", destaca la diputación cacereña.

MIEMBROS DEL JURADO

Los distintos jurados calificadores de las obras ha sido designados por la Diputación de Cáceres y están compuesto por personas expertas y de reconocido prestigio dentro de las distintas categorías.

Por ejemplo, la presidenta del Premio de Novela Corta será Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957). Es novelista, poeta y traductora, con una obra literaria reconocida por su carácter poético y reflexivo. En su producción poética destacan títulos como El ojo de Newton, La mano muerta cuenta el dinero de la vida, La mordedura blanca (Premio de Poesía Ricardo Molina, 1989), Lo extraño, la raíz y el ensayo biográfico San Juan de la Cruz.

Ha desarrollado una amplia trayectoria en la editorial Siruela, donde ha publicado obras como Latente (2002), Disección de una tormenta (2005), Detrás de la boca (2007), La niebla, tres veces (2011), El faro por dentro (2011), Decir la nieve (2011), araña, cisne, caballo (2014), Siete pasos más tarde (2017), La mitad de la casa (2021) y La ventana inolvidable (2022), consolidándose como una autora destacada de la poesía contemporánea en español.

El presidente del Premio de Cuentos será Alonso Guerrero (Mérida, 1962). Escritor y profesor de Lengua y Literatura, con una trayectoria consolidada tanto en la narrativa como en la docencia. Inició su carrera literaria con reconocimientos tempranos como el Premio Felipe Trigo de narraciones cortas por Tricotomía (1982) y el Premio Navarra de novela por Los años imaginarios (1987).

Es autor de novelas y libros de relatos como El durmiente, El edén de los autómatas, Un palco sobre la nada o El hombre abreviado, su obra combina reflexión literaria y experimentación narrativa. Entre sus títulos más recientes destacan El amor de Penny Robinson (2018), de notable éxito, y Las mujeres felices son una quimera, con la que obtuvo el Primer Premio Internacional de Novela Jurídica, compaginando su labor creativa con la crítica literaria y el periodismo de opinión.

La presidenta del Premio de Poesía es Rosana Acquaroni (Madrid, 1964) poeta, filóloga hispánica y doctora en Lingüística Aplicada, formada en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense, donde ejerce como profesora en el Centro Complutense para la Enseñanza del Español.

Su obra poética, reconocida por la crítica, incluye títulos como Del mar bajo los puentes (accésit del Premio Adonais), El jardín navegable, Cartografía sin mundo (Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad), Lámparas de arena, Discordia de los dóciles, La casa grande (Premio Libro del Año 2019 del Gremio de Librerías de Madrid) y 18 ciervas (2023).

La poesía de Acquaroni ha sido ampliamente antologada y su trayectoria combina la creación literaria con la investigación y la docencia en el ámbito del español y la literatura. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, alemán, árabe, portugués y polaco.

El presidente del Premio de Periodismo es Xabier Fortes (Pontevedra, 1966). Es periodista y presentador vinculado a RTVE, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como editor, presentador y directivo.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Radio Nacional de España y en Televisión Española, destacando como director del Centro Territorial de TVE en Galicia y como conductor del programa informativo La noche en 24 horas. Especializado en información política, ha moderado debates electorales y participado en el Consejo de Informativos de TVE, consolidándose como una figura relevante del periodismo televisivo en España.

y el presidente del Premio Microrrelatos es el escritor y periodista Jesús Marchamalo (Madrid, 1960). Con una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, especialmente vinculado a RTVE, a lo largo de más de cuatro décadas ha trabajado como guionista, director, presentador y creador de contenidos, compaginando esta labor con colaboraciones en publicaciones culturales y con la escritura de numerosos libros centrados en la literatura y los escritores.

Especializado en periodismo cultural, ha desarrollado también una destacada actividad como comisario de exposiciones y divulgador literario, y ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2023.

Es autor de libros como La tienda de palabras, Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas o Los reinos de papel. Junto al ilustrador Antonio Santos ha firmado las reseñas biográficas Retrato de Baroja con abrigo, Kafka con sombrero, Pessoa, gafas y pajarita o El bolso de Blixen.