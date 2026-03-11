La Diputación de Cáceres recuerda a las víctimas del terrorismo con una concentración de sus trabajadores - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, diputados y diputadas de la corporación provincial y trabajadores y trabajadoras de la institución han mantenido, este miércoles, un minuto de silencio ante las puertas de sus centros de trabajo, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Esta conmemoración coincide con el vigésimo segundo aniversario de los atentados de Madrid del 11 de marzo (11M), que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos.

Fue precisamente tras estos atentados cuando la Unión Europea estableció el 11 de marzo como Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo.

Así, a esta concentración silenciosa, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se ha sumado el personal de los distintos centros de la diputación cacereña, como el Palacio Provincial, el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres o el Complejo Cultural Santa María en Plasencia, entre otros.