La Diputación de Cáceres reitera su apoyo a los Festivales Autogestionados de la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reunido con los representantes de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con los representantes de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados a los que ha reiterado el apoyo de la institución a estos certámenes musicales que dinamizan el mundo rural y representan un recurso turístico y cultural para los pueblos de la provincia donde se celebran.

El Torrock Festival, en Torre de Don Miguel; el Bellota Rock Fest, en Valdencín; el Tüpitanga Fest, en Montehermoso; el CeclaRock, en Ceclavín, o el Rock in Pino, en Pinofranqueado, están ya preparándose para volver a llenar de música, actividades culturales, talleres, mercado y de convivencia las calles y plazas de pequeños pueblos de la provincia.

Estos son algunos de los llamados Festivales Autogesionados que se celebrarán, un año más, a lo largo de los próximos meses, y con los que se vuelve a comprometer la Diputación de Cáceres porque, según ha indicado Morales, estas iniciativas son motores culturales, turísticos y económicos para el medio rural.

En este encuentro los miembros de la federación han querido trasladar las mejoras que se han podido llevar a cabo en los últimos tres años, desde que la diputación cacereña se comprometió con los festivales.

Un respaldo que ha permitido mejorar la calidad de estos encuentros en pueblos pequeños donde hay menos medios, mejoras en sonido, en sanitarios, en seguridad, en los puntos violeta, en las actividades que, además de los conciertos, se ponen en marcha para toda la población, como rutas turísticas, talleres, mercado de artesanía o espacios infantiles, así como, en la posibilidad de contar con grupos de mayor caché, que comparten escenario con grupos emergentes del territorio.