La Diputación de Cáceres reivindica el papel de las personas mayores en la construcción y el futuro de la provincia

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, asiste a la primera jornada del Día de las Personas Mayores en la Provincia que se celebra en Riolobos (Cáceres), a 3 de octubre de 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

RIOLOBOS (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha reivindicado el papel de las personas mayores en la construcción y el futuro de la provincia, en el acto de inauguración de la primera jornada del Día de las Personas Mayores en la Provincia que se está celebrando en Riolobos.

Alrededor de 3.000 personas llegadas de todos los puntos de la provincia de Cáceres están participando en esta jornada de convivencia, aprendizaje y participación organizada por la diputación, a través del Área de Políticas Sociales, y que ha contado con una "extraordinaria acogida" por parte del municipio anfitrión.

La jornada ha puesto de manifiesto el compromiso de la institución provincial con las personas mayores y con la necesidad de garantizar que puedan desarrollar una vida activa, con oportunidades de participación, formación, ocio y convivencia, independientemente del municipio en el que residan, según ha trasladado el organismo provincial en un comunicado.

Gutiérrez ha sido la encargada de inaugurar el encuentro junto al alcalde de Riolobos, José Pedro Rodríguez Martín. En su intervención, la diputada ha reivindicado el papel "fundamental" de las personas mayores al afirmar que "la edad no puede ser un impedimento para aprender, para aportar y para contribuir a la sociedad".

"Desde la Diputación de Cáceres no queremos resignarnos, queremos una provincia viva. Y para tener una provincia viva necesitamos pueblos vivos, pueblos que tengan actividad, servicios y calidad de vida", ha señalado la vicepresidenta, quien ha defendido que todas las personas deben tener su lugar en el medio rural, independientemente de su edad.

Gutiérrez ha destacado también que las personas mayores "todavía tienen mucho que aportar" y ha reivindicado su experiencia y sabiduría como un patrimonio esencial de la provincia. "Tenéis la sabiduría, tenéis la experiencia de las generaciones anteriores que lo transmitieron y que vosotros estáis transmitiendo a nuestros hijos e hijas, a nosotras y a las nietas y nietos", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el compromiso de la Diputación va "más allá" del reconocimiento y se traduce en espacios, actividades y proyectos que permitan a las personas mayores mantener una vida activa y participar en sus municipios.

OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

Durante su intervención, la vicepresidenta ha puesto en valor la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Personas Mayores de la Diputación de Cáceres, concebida como un recurso técnico provincial, especializado y permanente para acompañar a este colectivo y facilitar su participación.

La creación de esta oficina, según la diputación, responde a las demandas trasladadas por las asociaciones de personas mayores de la provincia al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, durante el encuentro celebrado el pasado mes de febrero, en el que se abordaron cuestiones como las desigualdades en el acceso a recursos en los municipios más pequeños, el relevo generacional en las asociaciones, la formación y el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas.

La oficina, en funcionamiento desde el pasado mes de mayo, pretende precisamente dar respuesta a estas necesidades y facilitar que las asociaciones y colectivos puedan acceder a recursos y organizar sus propias actividades, cursos y talleres.

RIOLOBOS, ANFITRIÓN DE LA JORNADA

Por su parte, el alcalde de Riolobos, José Pedro Rodríguez Martín, ha agradecido a la Diputación de Cáceres haber elegido el municipio para acoger esta celebración y ha destacado la respuesta de los participantes.

"Jamás, nunca he visto el pueblo con esta gente y esa plaza tan llena y veros con esa cara de alegría", ha señalado el alcalde, quien ha agradecido la implicación de voluntarios, asociaciones, empresas, trabajadores de la diputación y del ayuntamiento, la mancomunidad y los representantes municipales de toda la provincia que han colaborado para hacer posible la jornada.

Rodríguez Martín ha destacado asimismo el trabajo que su localidad viene desarrollando con las personas mayores a través del proyecto 'Conéctate Riolobos', que incorpora herramientas como la sensorización, la telemedicina, la teleasistencia, bicicletas adaptadas, charlas y talleres.

El alcalde ha reivindicado especialmente el valor de la experiencia de las personas mayores frente a cualquier avance tecnológico: "No hay nada comparable ni nada que sea capaz de llegar a la sabiduría que cada uno de vosotros tenéis".

La jornada ha contado también con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, impulsor de esta iniciativa, y de la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, además de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales que han acompañado a las asociaciones de personas mayores de sus municipios y la gerente del Sepad de la Junta de Extremadura.

RECONOCIMIENTO A LOS MAYORES

El Día de las Personas Mayores es fruto del trabajo desarrollado por la Diputación de Cáceres junto a los colectivos de mayores de la provincia y representa una nueva expresión del compromiso de la institución con un colectivo "fundamental" para la vida de los municipios.

En este marco se sitúan también otras actuaciones impulsadas por la diputación, como la financiación para la adaptación de vehículos taxi destinados a personas con movilidad reducida en los pueblos de la provincia, tanto para nuevas adaptaciones como para mejorar las ya existentes.

Asimismo, y dentro del Plan Provincial de Accesibilidad Universal, la institución provincial ha puesto en marcha una convocatoria de subvenciones dotada con 500.000 euros, dirigida a municipios y entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes, para favorecer que los edificios, instalaciones y servicios públicos sean más utilizables, practicables y comprensibles para todas las personas.

UNA JORNADA PARA APRENDER, COMPARTIR Y DISFRUTAR

El programa desarrollado en Riolobos ha combinado formación, participación, cultura, deporte y ocio. Entre las actividades se ha celebrado una charla sobre ciberseguridad a cargo de la Guardia Civil, así como una mesa de experiencias sobre proyectos de envejecimiento activo y promoción de la autonomía personal.

Los participantes han podido además conocer el patrimonio local mediante visitas al Centro de Interpretación Cerro del Tomillar y un recorrido por la historia y el patrimonio de Riolobos de la mano del cronista local, José Vidal Lucía Egidio.

La programación incluye igualmente actividades lúdicas y deportivas, un mercado artesano y la participación de empresas vinculadas al Tercer Sector. La magia y el humor de Alfredo Cobani y su espectáculo The MagicMan, junto a las actuaciones musicales de Pilar Boyero ha completado una jornada pensada para compartir experiencias y disfrutar de un día de convivencia.