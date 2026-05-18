La Diputación de Cáceres respalda unas jornadas dedicadas a la figura histórica de Fernando el Católico

La Diputación de Cáceres respalda las III Jornadas Culturales dedicadas a la figura histórica de Fernando el Católico - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

GUADALUPE (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asistido este lunes en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe a las III Jornadas Culturales organizadas por la Asociación Cultural de Antiguo y Nuevo Alumnado de la Universidad de Mayores de Extremadura (Acaumex).

En esta edición, las jornadas se han celebrado bajo el título 'Fernando el Católico: a él se lo debemos todo', en un encuentro desarrollado en la Sala Mudéjar del monasterio guadalupense, que ha reunido a un centenar de personas.

Estas jornadas forman parte del proyecto de divulgación histórica y cultural que impulsa Acaumex, con el objetivo de acercar el conocimiento universitario a la sociedad y generar espacios de reflexión en torno a la historia y el patrimonio de Extremadura.

En esta ocasión, el Real Monasterio de Guadalupe ha sido el escenario elegido por su estrecha vinculación histórica con la Monarquía de los Reyes Católicos y con la figura de Fernando de Aragón, protagonista clave en la construcción de la España moderna.

Durante su intervención, Miguel Ángel Morales ha subrayado la importancia histórica del monarca y su relación con la provincia, destacando que "fue un personaje importantísimo, visitó muchas veces Guadalupe y convirtió Extremadura y a la provincia de Cáceres, no solamente en un territorio fronterizo, sino en una zona muy importante para la conservación de la España que hoy conocemos".

En las jornadas han estado presentes fray Vidal Rodríguez López, guardián y custodio del Monasterio de Guadalupe y el presidente de la Acaumex, Juan Antonio García Parro.

El programa ha contado con las ponencias de los catedráticos Felipe Lorenzana de la Puente, Francisco García Fitz y Sixto Sánchez-Lauro, quienes han abordado distintos aspectos de la vida y legado de Fernando el Católico, así como su relación con el Monasterio. La jornada ha concluido con una mesa redonda centrada en Fernando e Isabel y el proceso de consolidación del poder político de los Reyes Católicos.

Morales ha reafirmado además el compromiso de la institución provincial con iniciativas culturales y formativas como las que desarrolla esta Asociación.

"Desde la Diputación vamos a seguir apoyando a Acaumex porque está haciendo una labor impresionante. Vamos a seguir trabajando para que las personas, más allá de la edad, puedan redescubrir muchas cosas que no tuvieron la oportunidad de descubrir cuando estaban en activo. Ahora tienen esta oportunidad de ser embajadores de lo bueno y mucho que tiene esta provincia y de todo lo que ha representado en la historia", ha dicho.

Con su apoyo a este tipo de encuentros, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por la difusión de la historia, la cultura y el patrimonio de la provincia, promoviendo además espacios de participación y aprendizaje abiertos a toda la ciudadanía.